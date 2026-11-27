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Bolsonaro Michelle diz que Bolsonaro retirou sonda nasogástrica e já faz atividades básicas no hospital Bolsonaro está internado desde o último dia 20, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília

A ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro retirou a sonda nasogástrica e já conseguiu realizar algumas atividades no hospital, como aparar a barba, nesta sexta-feira (27).

"Ontem [quinta-feira], foi retirada a sonda nasogástrica. Hoje [sexta-feira], ele já conseguiu evacuar, tomou banho, fez a própria barba e fará as sessões de fisioterapia. Também será oferecido um caldinho", escreveu Michelle em rede social.

Ela também agradeceu por orações pela melhora do marido e ao Padre Kelmon por uma missa pela saúde de Bolsonaro.

Bolsonaro está internado desde o último dia 20, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, com um quadro de suboclusão intestinal. Dois dias depois, foi identificado também um quadro de broncopneumonia.

Segundo o último boletim médico, divulgado nesta quinta-feira, 26, ele teve melhoras clínicas, mas segue sem previsão de receber alta. O ex-presidente iniciou a dieta líquida por via oral e apresenta "boa tolerância até o momento", afirma a nota. "Deverá seguir em tratamento clínico e antibioticoterapia", diz

O ex-presidente sofre com complicações intestinais desde a facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018.

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado.

Ele começou a cumprir sua pena na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal; depois, foi transferido para a Papudinha. Atualmente, cumpre a pena em casa, em Brasília.

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