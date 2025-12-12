Sex, 12 de Dezembro

CARLA ZAMBELLI

Michelle diz que Congresso está de joelhos após Moraes ordenar cassação de Zambelli

Bolsonaristas falam em 'usursupação' de poder

Ex-primeira-dama do Brasil Michelle BolsonaroEx-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro reagiram com críticas à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP).

O ato do ministro anula a decisão da Câmara, que votou para impedir a perda do mandato da deputada. Por sua vez, a decisão dos deputados vai na direção contrária ao que o Supremo havia determinado.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi umas que criticou o STF nas redes sociais.

“É.. congresso. Infelizmente, é triste ver vocês tão enfraquecidos e de joelhos diante de tanta arbitrariedade”.

O líder do PL na Câmara, Sostenes Cavalcante (RJ), fez ataques ao ministro por conta da decisão.

“O ditador psicopata que hoje manda nos três Poderes voltou a atacar. Quando um ministro anula a decisão soberana da Câmara e derruba o voto popular, isso deixa de ser Justiça e vira abuso absoluto de poder. O Brasil viu um ato de usurpação institucional: um homem passando por cima do Parlamento e da vontade do povo”, declarou.

Moraes considerou nula a decisão da Câmara que preservou o mandato de Carla Zambelli e ordenou nesta quinta-feira a posse do suplente da parlamentar, Adilson Barroso (PL-SP).

Com a decisão, Moraes decretou a perda imediata do mandato parlamentar e determinou que o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota (Republicanos-PB), efetive a posse do suplente no prazo máximo de 48 horas, conforme o artigo 241 do Regimento Interno da Casa.

Segundo Moraes, a deliberação da Câmara dos Deputados, que rejeitou a perda do mandato de Zambelli, "ocorreu em clara violação" à Constituição.

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) foi outro que criticou.

“Olha o parágrafo segundo. A Constituição não passa de um papel higiênico pro Moraes”.

Da mesma forma, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) demonstrou insatisfação.

“INACREDITÁVEL! Um decide que o Senado não pode mais pedir impeachment de ministros do STF, o outro anula decisão do plenário da Câmara dos Deputados. Eu espero que todos os meus colegas parlamentares agora entendam o que quero dizer quando eu denuncio que estamos vivendo uma ditadura do judiciário. Ou a gente coloca as coisas no devido lugar imediatamente ou ja podemos decretar o fim do Congresso Nacional”.

O ministro também solicitou ao presidente da Primeira Turma do STF, Flávio Dino, o agendamento de uma sessão virtual para esta sexta-feira, das 11h às 18h, para que os demais ministros do colegiado julguem se confirmam ou não a decisão dada por ele. A Procuradoria-Geral da República foi comunicada da decisão.

O deputado Coronel Tadeu (PL-SP) indicou que a decisão de Moraes provoca atrito entre os Poderes.

“Falam em “separação de poderes”, mas na prática virou uma FARSA! Se é pra UM só mandar em tudo, então o Congresso vira mero figurante. Entreguem as chaves e apaguem a luz!”

