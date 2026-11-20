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Ex-presidente Michelle diz que Jair Bolsonaro fará exames após dor aguda; senadora eleita voltará ao Brasil Em publicação no Instagram, Michelle disse que conversou com o médico que acompanha o marido, Brasil Caiado

A ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) afirmou nesta sexta-feira, 20, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fará exames após sentir uma dor aguda.

Em publicação no Instagram, Michelle disse que conversou com o médico que acompanha o marido, Brasil Caiado, e informou que está voltando ao Brasil de sua viagem para Israel.

Segundo Michelle, o retorno já estava programado para a madrugada deste sábado, 21, por causa de um voo previamente marcado.

"Intercedam por nós. Que Deus nos ajude e que não seja nada grave", escreveu a ex-primeira-dama.

Mais cedo, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) também informou, em publicação nas redes sociais, que o pai havia sido levado ao hospital após sentir fortes dores abdominais. Carlos atribuiu o episódio às condições de prisão e à falta de mobilidade do ex-presidente.

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