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ex-presidente Michelle diz que resultado de exame de Bolsonaro foi "muito positivo" Ex-presidente foi levado a unidade em Brasília na sexta-feira, após sentir dores abdominais

A senadora eleita pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O político, que cumpre pena pela participação na trama golpista, foi levado ao hospital DF Star, em Brasília, após relatar dores abdominais. Uma tomografia identificou uma obstrução "quase total" do intestino delgado do paciente.

Em postagem no Instagram, no fim deste domingo, a ex-primeira-dama afirmou que o casal iria dormir com "boas notícias".

"O resultado da endoscopia foi muito positivo! Deus é bom o tempo todo. Obrigada por todas as orações", escreveu ela.

Michelle afirmou, ainda, que segue "um dia de cada vez, com muita fé, gratidão e esperança de que ele fique bem logo". A senadora eleita encontrou o marido no hospital ao voltar de viagem de Israel.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a retirada da tornozeleira eletrônica do ex-presidente enquanto ele estiver internado. Bolsonaro está na Unidade de Terapia Intensiva com diagnóstico de “abdômen agudo obstrutivo”.

“Em 20/11/2026, o Diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar - 19º Batalhão, informou a necessidade de deslocamento emergencial do custodiado para o Hospital DFStar em Brasília, onde deverá permanecer internado para exames adicionais, razão pela qual determinei a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico de Jair Messias Bolsonaro pelo período em que durar a internação, devendo o equipamento ser recolocado por ocasião da alta hospitalar”, disse o ministro em despacho de ontem.

Na mesma peça, Moraes também autorizou a permanência do senador eleito Carlos Bolsonaro acompanhando o pai no hospital por todo o período de internação dele. Carlos disse, em rede social, nunca ter visto o ex-presidente na situação em que se encontra e apontou o risco de seu pai ter que ser submetido a uma nova cirurgia.

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes também autorizou que Bolsonaro receba visitas dos demais filhos e enteados que estão no Brasil.

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