EX-PRESIDENTE Michelle diz que teve fusca revistado para conferir se Bolsonaro estava fugindo escondido Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, policiais penais monitoram a entrada da casa de Bolsonaro, em Brasília

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) disse que teve o seu carro revistado, ao levar o veículo para um conserto, para que fosse averiguado se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria deixando a prisão domiciliar escondido em seu interior.



Em suas redes sociais, Michelle compartilhou uma foto de um fusca e perguntou se o ex-mandatário poderia caber no espaço reservado para o estepe do carro. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), policiais penais monitoram a entrada da casa de Bolsonaro, em Brasília.

"Vocês acham que na frente de um fusca, onde fica o estepe, caberia um homem de 1,85m? Pois bem, hoje meu fusquinha foi para a oficina e tivemos que abrir a frente só para conferir se o Jair estava escondido lá, do jeito que as coisas estão, daqui a pouco pedem para conferir o porta-luvas", escreveu na publicação.





Nesta terça-feira, o STF completou dois votos pela condenação de Bolsonaro no julgamento da trama golpista na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na trama golpista, com as manifestações dos ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes.



Dino votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus. Ele, contudo, afirmou ver participação de menor importância em relação a Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, indicando que defenderá penas menores para eles. Com isso, são 2 votos pelas condenações. A sessão foi interrompida após o voto de Dino e será retomada nesta quarta-feira, quando o ministro Luiz Fux apresentará sua posição.

Antes de Dino, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos ex-ministros Walter Braga Netto e Augusto Heleno, além de outros cinco réus por tentativa de golpe e mais quatro crimes.

