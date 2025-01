A- A+

ESTADOS UNIDOS Michelle e Eduardo Bolsonaro ficam fora do Capitólio durante posse de Trump Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro assistiram ao evento diretamente da Heritage Foundation, uma think tank conservadora

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) não acompanharam a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Capitólio junto a outras lideranças internacionais.

Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — que não compareceu à cerimônia por estar com o passaporte retido — assistiram ao evento diretamente da Heritage Foundation, uma think tank conservadora, nesta segunda-feira (20).

A informação foi confirmada ao Globo com o advogado Fábio Wajngarten.

O ex-presidente está com o passaporte apreendido desde fevereiro, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, devido à investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ele foi indiciado nesse caso em novembro, mas nega as acusações.

O ex-presidente diz ter sido chamado para a posse de Trump a partir de um convite encaminhado por e-mail. Impedido de viajar aos Estados Unidos, ele foi representado pela esposa Michelle e pelo filho Eduardo, além de um grupo de até 30 parlamentares brasileiros aliados.

No domingo, a ex-primeira dama fez uma videochamada com o marido durante um jantar à luz de velas organizado para convidados de Trump, em Washington.

O momento foi registrado em um vídeo publicado nas redes sociais por Eduardo. Essa maldade vai acabar, podem anotar", escreveu o deputado na legenda do post.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ironizou o caso ao afirmar que Eduardo e Michelle "assistiram (a posse) pela TV, como Bolsonaro!"

"Leio na imprensa que Michelle e Eduardo Bolsonaro ficaram de fora do Capitólio durante cerimônia de posse de Trump. Assistiram pela TV, como Bolsonaro!", escreveu Gleisi nas redes sociais.

