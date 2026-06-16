A- A+

eleições 2026 Michelle e Flávio devem dividir palco no Ceará após disputa interna sobre aliança com Ciro Gomes Ex-primeira-dama e senador participarão de evento do PL em Fortaleza em julho

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) devem participar juntos de um evento do PL em Fortaleza no próximo mês, em 10 de julho, em um movimento acompanhado com atenção por aliados do partido após divergências recentes envolvendo a estratégia da legenda no Ceará e divergências tornadas públicas entre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua madrasta.

O encontro ocorrerá justamente no estado que se transformou em foco de disputa entre os grupos ligados a Michelle e a Flávio em meio às negociações para uma aproximação com Ciro Gomes (PSDB). Os dois estarão na capital cearense para agendas diferentes, mas devem dividir o mesmo palco durante um evento partidário.

Michelle irá ao Ceará para participar do lançamento da pré-candidatura ao Senado de Priscila Costa, vice-presidente nacional do PL Mulher e uma de suas principais aliadas. Já Flávio acompanhará o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes, tendo gravado um vídeo ao lado do senador, que confirmou sua presença no evento.

Os dois grupos divergem sobre qual nome o PL deve apoiar para compor uma eventual chapa ao Senado em uma aliança com Ciro Gomes. As discussões expuseram diferenças entre os aliados da ex-primeira-dama e do senador, que mantêm uma relação distante e raramente aparecem juntos em compromissos políticos.

A relação de ambos, que já era conturbada, ficou ainda pior depois de o senador chamar Michelle de “autoritária” após ela se posicionar contra a aliança costurada com Ciro Gomes ao governo estadual.Posteriormente, Flávio disse ter pedido desculpas à madrasta.

A participação conjunta ocorre em um momento em que integrantes do PL tentam ampliar a presença de Michelle em agendas ligadas à pré-campanha presidencial de Flávio. Presidente nacional do PL Mulher, a ex-primeira-dama tem forte influência junto ao eleitorado feminino, segmento em que o senador enfrenta níveis elevados de rejeição e ainda patina.

Recentemente, Michelle afirmou que apoiará a candidatura do enteado “no momento certo”, sem detalhar quando pretende se engajar de forma mais direta na campanha, se é que isso vai acontecer. Apesar disso, não há previsão de que ela faça manifestações explícitas de apoio ao senador durante a agenda no Ceará.

Reservadamente, integrantes do partido avaliam que a simples presença dos dois no mesmo palco já terá peso político e poderá ser interpretada como um gesto de unidade dentro do grupo bolsonarista. A avaliação, porém, não significa que exista qualquer ação coordenada para transformar o evento em uma demonstração formal de apoio da ex-primeira-dama à pré-candidatura presidencial de Flávio.

Veja também