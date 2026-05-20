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Brasil Michelle evita comentar relação de Flávio com Vorcaro: 'Tem que perguntar para ele' Ex-primeira-dama esteve no evento de lançamento da pré-candidatura de uma aliada em Brasília; senador traça estratégias para conter danos políticos

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi questionada publicamente, pela primeira vez, sobre o envolvimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o banqueiro Daniel Vorcaro. Ela evitou dar sua opinião sobre o caso e afirmou que o pré-candidato à Presidência da República é quem deve se posicionar. Na semana passada, o vazamento de um áudio em que Flávio cobra dinheiro ao dono do Banco Master para a realização de um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, passou a gerar desgastes na pré-campanha do senador. Como mostrou o GLOBO, aliados admitem, sob reserva, que podem rever o apoio ao lançamento do presidenciável se surgirem novos fatos sobre o caso.

Michelle compareceu, na noite desta terça-feira, ao lançamento da pré-candidatura de Maria Amélia, vice-presidente do PL Mulher no Distrito Federal. Ela concorrerá ao cargo de deputada federal.

"A gente está aqui na inauguração da pré-candidatura da Maria Amélia, a nossa futura deputada federal. (Sobre) Flávio, você tem que perguntar para ele",disse Michelle, sorrindo, ao ser questionada por jornalistas no evento. "Estou cuidando do meu marido e, quando consigo conciliar a agenda, eu participo de eventos como esse", completou.

Antes da declaração, Flávio se reuniu pela manhã com aliados e parlamentares do PL, em Brasília, para se explicar sobre a relação com Vorcaro, que havia negado até a revelação dos áudios pelo site Intercept Brasil. Após o encontro, Flávio admitiu ter visitado Vorcaro na casa do banqueiro, em São Paulo, após ele ter saído da prisão pela primeira vez, no fim do ano passado.

A informação da visita foi antecipada pelo portal Metrópoles enquanto a reunião de Flávio com seus aliados ainda ocorria. O encontro ocorreu após Flávio cobrar Vorcaro por pagamentos que estavam atrasados, por meio de mensagens em que se referiu ao dono do Master como "irmão".

A declaração de Michelle ocorre em meio às tentativas de Flávio em traçar estratégias para conter os danos da crise política causada em sua candidatura. Nesta quarta-feira, ele estará em São Paulo para encontrar empresários do mercado financeiro e ligados ao turismo e serviços.

'Irmão, estarei contigo sempre'

Os recursos pedidos pelo filho 01 de Bolsonaro fazem parte de uma negociação envolvendo Vorcaro e Flávio, no qual o primeiro teria se comprometido a custear parte da produção do filme. A conversa ocorreu em setembro de 2025:

"Tá num momento muito decisivo aqui do filme e como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado com o efeito contrário ao que a gente sonhou pro filme", diz o senador, em aúdio enviado ao banqueiro.

Outro contato também foi feito dois meses depois, um dia antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez na Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes bilionárias, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro.

"Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!", escreveu Flávio.

Como mostrou o GLOBO, parlamentares e empresas ligadas ao projeto passaram a apresentar explicações divergentes sobre a origem dos recursos, os contratos firmados e a estrutura usada para operacionalizar os pagamentos. A sequência de declarações levou a Polícia Federal (PF) a aprofundar apurações sobre o destino do dinheiro.

A principal linha de investigação tenta esclarecer se os valores enviados ao fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas e gerido por advogado de Eduardo Bolsonaro, foram usados exclusivamente na produção do filme ou se também ajudaram a custear a permanência do ex-deputado nos Estados Unidos.

Visita a Vorcaro

Vorcaro foi preso preventivamente em 17 de novembro, no Aeroporto de Guarulhos, quando embarcava para Dubai em um jatinho particular. Ele foi autorizado a ficar em regime domiciliar em 29 de novembro, após decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Na ocasião, ele passou a usar tornozeleira eletrônica e foi proibido de ter contato com outros investigado, mas as demais visitas estavam liberadas.

Em 4 de março, porém, o banqueiro foi novamente preso, por ordem do ministro André Mendonça, do STF, após as investigações apontarem tentativa de obstrução de Justiça por parte de um grupo ligado a Vorcaro.

A visita de Flávio a Vorcaro, em São Paulo, ocorreu antes da segunda prisão:

"Fui sim até o encontro dele. Ele estava restrito e não podia sair do estado de São Paulo, então fui até ele" disse Flávio. "Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. Dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco".

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