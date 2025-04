A- A+

saúde Michelle fala em 'cirurgia longa' de Bolsonaro no intestino após conversar com médicos Em uma publicação feita em suas redes sociais, ex-primeira-dama disse que marido está com 'muitas aderências'

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro afirmou neste domingo que a previsão dos médicos que operam o ex-presidente Jair Bolsonaro é que a cirurgia seja longa.

Em uma publicação feita em suas redes sociais, Michelle disse que Bolsonaro está com "muitas aderências" e, por isso, o procedimento cirúrgico deve demorar mais do que o esperado.

"A equipe médica nos informou que será uma cirurgia longa pois ele está com muitas aderências", escreveu Michelle.

De acordo com um boletim médico divulgado às 10h30 pelo hospital DFStar, onde está sendo operado, Bolsonaro foi encaminhado ao centro cirúrgico na manhã deste domingo e está sendo submetido a uma operação para desobstruir parte do intestino.

Bolsonaro passou mal na sexta-feira no Rio Grande do Norte, após sentir os efeitos da retenção intestinal, e foi transferido no sábado para a capital do Distrito Federal. O problema de saúde é decorrente da facada em 2018, que o levou a outras operações.

Veja também