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ex-primeira-dama Michelle faz post de apoio após Bolsonaro passar mal na prisão e ir para o hospital Polícia Militar do DF diz em nota que ex-presidente deixou Papudinha para "atendimento médico"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para publicar uma mensagem de apoio ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi levado a um hospital após passar mal na prisão.

Michelle faz post de apoio após Bolsonaro passar mal na prisão e ir para o hospital / Reprodução/Redes Sociais

Durante a madrugada, Bolsonaro apresentou quadro de febre, crises de vômito e queda na saturação. A informação foi divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma publicação nas redes sociais. Bolsonaro está sendo atendido nesta manhã no DF Star, em Brasília, e o diagnóstico ainda está em andamento.

Segundo Flávio, o ex-presidente apresentou sintomas ao acordar e precisou ser encaminhado para atendimento médico. “Acabo de receber a notícia de que meu pai está a caminho do hospital, mais uma vez”, escreveu o senador na postagem.

De acordo com o relato, as informações preliminares indicam que Bolsonaro acordou com calafrios e episódios intensos de vômito. Familiares do ex-presidente receberam a informação de que ele apresentou queda na oxigenação do sangue e houve a avaliação de que as instalações médicas da Papudinha não seriam suficientes para atendê-lo nesta condição, por isso foi decidida a remoção para o hospital.

Na mesma mensagem, Flávio pediu apoio de apoiadores. “Peço orações para que não seja nada grave”, afirmou o parlamentar.

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal, responsável pela Papudinha, afirmou que o ex-presidente deixou o local para "atendimento médico e que informações adicionais serão divulgadas pela equipe médica".

O advogado Paulo Cunha Bueno, que integra a defesa de Bolsonaro voltou a defender a prisão domiciliar e citou o caso do ex-presidente Fernando Collor, que está cumprindo a pena em casa por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"A defesa tem insistido reiteradamente na necessidade da transferência do Presidente para a custódia domiciliar, diante de um quadro de saúde que demanda cuidados e precauções que jamais poderão ser dispensadas em qualquer estabelecimento prisional, por melhores condições que apresente. A situação de hoje, que traz um sintoma grave, foi reiteradamente vaticinada inclusive em laudos recentes que instruíram o último pedido de prisão domiciliar, o qual foi sumariamente negado pelo Ministro relator", escreveu em publicação nas redes sociais.

Jair Bolsonaro enfrenta desde 2018 uma série de problemas de saúde relacionados ao atentado a faca sofrido durante a campanha presidencial daquele ano. Desde então, o ex-presidente já passou por diferentes internações e procedimentos médicos para tratar complicações decorrentes do ferimento abdominal.

Domiciliar negada

No início do mês, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou mais um pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O magistrado ressaltou a “total adequação” da Papudinha, onde Bolsonaro está custodiado, às necessidades médicas do ex-presidente. “Condições plenamente satisfatórias do cumprimento da pena”, anotou o ministro.

Moraes chegou a citar a “grande quantidade de visitas” de deputados, senadores, governadores e figuras públicas que Bolsonaro recebe como um comprovante da “intensa atividade política” do ex-presidente, ainda que preso. Na visão do ministro, tal rotina corrobora atestados da “boa condição de saúde física e mental” do ex-mandatário.

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