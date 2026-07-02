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Partido Liberal 'Michelle me disse que não deve ser candidata ao Senado', afirma Costa Neto Presidente do PL diz que ex-primeira-dama parece decidida a não concorrer e cita Bia Kicis e Izalci Lucas como alternativas para o Distrito Federal

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, admitiu nesta quinta-feira (2) que passou a trabalhar com a possibilidade de Michelle Bolsonaro desistir da disputa pelo Senado no Distrito Federal. Dois dias depois de tentar convencê-la a permanecer na corrida eleitoral, o dirigente afirmou que a ex-primeira-dama demonstrou estar decidida a não concorrer e sinalizou que o partido já começou a discutir alternativas para a vaga.

"Não acredito que será candidata. Ela estava muito determinada e me disse que não deve ser candidata ao Senado", afirmou Valdemar ao GLOBO.

Durante a reunião realizada na última terça-feira, na residência de Valdemar, o dirigente tentou convencer Michelle a permanecer na disputa pelo Senado, continuar à frente do PL Mulher e participar da reunião organizada pela pré-campanha de Flávio Bolsonaro voltada ao eleitorado feminino. A ex-primeira-dama recusou os três pedidos, afirmou estar cansada da política, reclamou de não estar sendo ouvida nas principais decisões do partido e disse que a crise com o enteado a levou a repensar sua participação na campanha.

Diante da possibilidade de desistência, Valdemar passou a citar nomes que podem substituir Michelle na disputa pelo Senado.

"Temos a Bia (Kicis) e o Izalci (Lucas)".

Os nomes mencionados são da deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e do senador Izalci Lucas (PL-DF). Integrantes da pré-campanha de Flávio já tratam Izalci como o substituto natural caso Michelle confirme que ficará fora da eleição. O senador vinha trabalhando para disputar o governo do Distrito Federal, mas perdeu espaço após o PL fechar apoio à candidatura da atual governadora, Celina Leão (PP).

Apesar de admitir que considera improvável uma mudança de posição da ex-primeira-dama em relação ao Senado, Valdemar afirmou que o partido continuará tentando convencê-la a participar da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro.

"Precisamos da Michelle na campanha do Flávio. Ela é muito querida. Estaremos sempre juntos. Ela tem muito prestígio".

Na quarta-feira (1), um dia depois de receber Michelle, Valdemar também se reuniu com Flávio Bolsonaro. O encontro ocorreu em meio às tentativas da direção do partido de conter os efeitos do rompimento entre madrasta e enteado. Segundo o presidente do PL, porém, a conversa não tratou da crise, mas apenas da organização da estrutura da pré-campanha presidencial.

Desde que tornou público o rompimento com o enteado, a ex-primeira-dama deixou a presidência do PL Mulher, afirmou a aliados que não pretende apoiar a candidatura presidencial do senador e, segundo interlocutores, considera improvável uma reconciliação antes das eleições.

Mesmo reconhecendo esse cenário, Valdemar continua tentando impedir um afastamento definitivo da campanha presidencial. Na avaliação da direção do partido, a ex-primeira-dama segue sendo o principal ativo eleitoral do PL entre mulheres e evangélicos, dois segmentos considerados estratégicos para reduzir a rejeição de Flávio Bolsonaro e ampliar sua competitividade na corrida ao Palácio do Planalto.

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