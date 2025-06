A- A+

Política Michelle participa de encontro contra aborto no dia de interrogatório de Bolsonaro no STF A ex-primeira-dama é apontada como uma opção da direita à Presidência e ao Senado

Enquanto Jair Bolsonaro estava no Supremo Tribunal Federal (STF) se preparando para seu interrogatório na ação penal sobre tentativa de golpe de Estado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compareceu a um evento contra o aborto na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 10. O encontro teve canções evangélicas e bonecos que simulavam fetos.

O 2.º Grande Encontro em Defesa da Vida, que ocorreu na manhã desta terça-feira, 10, teve a presença do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

No site da Câmara, o evento foi descrito como "um esforço conjunto reafirmar os princípios fundamentais da dignidade humana e da proteção à vida".

Durante a reunião, líderes religiosos e parlamentares discursaram contra o aborto. O senador Eduardo Girão (Novo-CE) exibiu uma representação de um feto, como comumente faz no Congresso Nacional.

Após o evento, a ex-primeira-dama seguiu para a Marcha pela Vida na companhia da deputada Chris Tonietto (PL-RJ), que organizou a reunião. Na ocasião, a congressista pediu um minuto de silêncio "em nome de todos os bebês abortados, na nossa Terra de Santa Cruz".

A ex-primeira-dama é apontada como uma opção da direita à Presidência e ao Senado. Bolsonaro segue inelegível até 2030, e Michelle pode ser uma alternativa, principalmente pela aproximação com os evangélicos e com as mulheres.





