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CRISE NOS BOLSONAROS Michelle posta versículo sobre 'mentiras', e mulher de Flávio rebate Ex-primeira-dama fez diversas críticas ao pré-candidato do PL e provocou uma crise na campanha

Dois dias após divulgar vídeos em que acusa o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de maltratá-la, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou nesta sexta-feira um versículo bíblico no qual diz que "falsas testemunhas" não ficarão impunes e que quem profere mentiras "perecerá".

“A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Salmo 34:13”, compartilhou Michelle.

Horas depois, a mulher de Flávio, a dentista Fernanda Bolsonaro, usou a mesma estratégia. Em postagem nas suas redes, publicou mensagem sobre que faz referências a “projetos perversos” e reclamou de quem estimula “contenda entre irmãos”.

“Provérbios 6:16-1. Há seis coisas que o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos."

Na quarta-feira, Michelle publicou dois vídeos nas redes sociais em que fez uma série de críticas a Flávio. Ela disse que foi “maltratada e desrespeitada” pelo senador do PL e que ele foi ríspido com ela.

A desavença foi motivada por uma queda de braço sobre a posição do PL no Ceará. Flávio e a maior parte da cúpula do partido desejam apoiar Ciro Gomes (PSDB) para governador, enquanto Michelle é contra.

No dia em que os vídeos foram publicados, Fernanda Bolsonaro chegou a comentar o assunto diretamente.

“Como esposa, eu escolho olhar para aquilo que vejo todos os dias: um homem leve, respeitoso, carinhoso, restaurado e um pai dedicado às nossas duas filhas. Tudo o que fazemos nasce do mesmo desejo: que elas cresçam em um Brasil onde possam viver com liberdade, segurança, valores e oportunidades para realizar seus sonhos. As pessoas podem discordar dos caminhos, mas eu nunca tive dúvidas sobre a sinceridade desse propósito”.

Após as divulgações dos vídeos, Flávio publicou uma mensagem nas redes sociais em que declarou não ter a intenção de ofender Michelle, mas reforçou a crise ao dizer que buscou contato com ela e foi ignorado.

O senador tenta fazer com que Michelle participe de um evento de sua pré-campanha voltado para mulheres, mas ela ainda não sinalizou se vai estar presente.

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