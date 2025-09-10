Qui, 11 de Setembro

Assine
julgamento

Michelle posta versículos durante voto de Fux em julgamento de Bolsonaro

Magistrado ainda vai se pronunciar sobre as outras imputações apresentadas pela PGR

Michelle compartilhou um trecho do livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19Michelle compartilhou um trecho do livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19 - Foto: Nelson Almeida/ AFP

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou versículos bíblicos durante o voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (10), durante julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por participação na trama golpista.

Em seu voto, o ministro divergiu dos posicionamentos de Alexandre de Moraes e Flávio Dino e votou para absolver Bolsonaro e os demais réus da acusação de organização criminosa armada, um dos cinco crimes pelos quais foram acusados. O magistrado ainda vai se pronunciar sobre as outras imputações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Michelle compartilhou um trecho do livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Os versículos fazem referência a mentiras e injustiças.

Michelle Bolsonaro posta versículo no Instagram | Foto: Redes Sociais/Reprodução

“Olhos altivos: orgulho e soberba. Língua mentirosa: falar falsamente ou enganar com as palavras. Mãos que derramam sangue inocente: matar pessoas inocentes. Coração que maquina pensamentos viciosos: ter planos malignos ou perversos. Pés que se apressam a correr para o mal: agir rapidamente para cometer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras: dar um falso testemunho ou espalhar mentiras. Aquele que semeia contendas entre irmãos: provocar discórdia e conflitos entre amigos ou familiares”, diz o trecho publicado.

Bolsonaro assistirá de casa à sessão desta quarta. Ele segue sem condições médicas de ir ao STF e acompanha com atenção o voto do ministro Luiz Fux, o até aqui mais distante ministro em relação aos entendimentos do relator no colegiado, o ministro Alexandre de Moraes, que assim como Flávio Dino, já votou pela condenação do ex-mandatário.

Até o momento, interlocutores apontam que o ministro começou sua atuação de forma marcante. O ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten destacou que o voto trouxe um “tsunami de dados” e afirmou que Fux está “fazendo história”. Segundo ele, independentemente do desfecho do voto de mérito, já evidenciou a perseguição política em detrimento do bom direito, reforçando que o papel do bom julgador exige “isenção acima de tudo, independência acima de todos”.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), por sua vez, ressaltou que Fux deixou claro que nenhum dos réus possui prerrogativa de foro, ou seja, ninguém deveria estar sendo julgado pelo STF.

Em Brasília, Bolsonaro acompanha o voto em sua residência, ao lado da ex-primeira-dama Michelle, com atenção às divergências abertas por Fux. Segundo interlocutores, o ex-presidente demonstra entusiasmo, reagindo com gestos de aprovação e compartilhando comentários discretos com a esposa. Ao mesmo tempo, precisou se deitar por alguns instantes, interrompendo a atenção à televisão, em razão de um quadro de soluços decorrente da facada sofrida nas eleições de 2018.

