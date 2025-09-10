Michelle posta versículos durante voto de Fux em julgamento de Bolsonaro

A- A+

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou versículos bíblicos durante o voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (10), durante julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por participação na trama golpista.



Em seu voto, o ministro divergiu dos posicionamentos de Alexandre de Moraes e Flávio Dino e votou para absolver Bolsonaro e os demais réus da acusação de organização criminosa armada, um dos cinco crimes pelos quais foram acusados. O magistrado ainda vai se pronunciar sobre as outras imputações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Michelle compartilhou um trecho do livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Os versículos fazem referência a mentiras e injustiças.

Michelle Bolsonaro posta versículo no Instagram | Foto: Redes Sociais/Reprodução

“Olhos altivos: orgulho e soberba. Língua mentirosa: falar falsamente ou enganar com as palavras. Mãos que derramam sangue inocente: matar pessoas inocentes. Coração que maquina pensamentos viciosos: ter planos malignos ou perversos. Pés que se apressam a correr para o mal: agir rapidamente para cometer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras: dar um falso testemunho ou espalhar mentiras. Aquele que semeia contendas entre irmãos: provocar discórdia e conflitos entre amigos ou familiares”, diz o trecho publicado.

Bolsonaro assistirá de casa à sessão desta quarta. Ele segue sem condições médicas de ir ao STF e acompanha com atenção o voto do ministro Luiz Fux, o até aqui mais distante ministro em relação aos entendimentos do relator no colegiado, o ministro Alexandre de Moraes, que assim como Flávio Dino, já votou pela condenação do ex-mandatário.

Até o momento, interlocutores apontam que o ministro começou sua atuação de forma marcante. O ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten destacou que o voto trouxe um “tsunami de dados” e afirmou que Fux está “fazendo história”. Segundo ele, independentemente do desfecho do voto de mérito, já evidenciou a perseguição política em detrimento do bom direito, reforçando que o papel do bom julgador exige “isenção acima de tudo, independência acima de todos”.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), por sua vez, ressaltou que Fux deixou claro que nenhum dos réus possui prerrogativa de foro, ou seja, ninguém deveria estar sendo julgado pelo STF.

Em Brasília, Bolsonaro acompanha o voto em sua residência, ao lado da ex-primeira-dama Michelle, com atenção às divergências abertas por Fux. Segundo interlocutores, o ex-presidente demonstra entusiasmo, reagindo com gestos de aprovação e compartilhando comentários discretos com a esposa. Ao mesmo tempo, precisou se deitar por alguns instantes, interrompendo a atenção à televisão, em razão de um quadro de soluços decorrente da facada sofrida nas eleições de 2018.

