A- A+

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro rebateu uma postagem do Ministério da Saúde em que incentivava a regularização de vacinas para quem deixa o país e viaja ao exterior. Com um gif de uma preguiça sobre a publicação, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escreveu nos stories do Instagram : "Muito 'amor' envolvido. Quando uma pessoa incomoda muitaaaaaaaaa gente! Trabalhar que é bom???? NADA!"

A imagem compartilhada pela ex-primeira-dama é uma campanha do Ministério da Saúde, que foi publicada nas redes sociais após operação de busca e apreensão contra Bolsonaro por suposta fraude de dados sobre vacinação contra a Covid-19. O post foi visto como "deboche" pelos internautas.

Michelle rebate indireta da Saúde sobre vacina (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A pasta ressalta a importância de que todos se vacinem para a saúde pública. Na quarta-feira (3), Michelle também usou as redes sociais para compartilhar registros do dia em que se imunizou contra o coronavírus, em setembro de 2021. Nas fotos, além de mostrar o cartão vacinal, ela também aparece ao lado do médico Albert Levy. A vacinação ocorreu durante uma viagem de Michelle aos Estados Unidos. Na ocasião, o então presidente Jair Bolsonaro se manifestou e afirmou que a mulher havia o procurado antes de tomar a atitude.

Michelle Bolsonaro postou foto ao lado de médico após se vacinar contra a Covid-19 (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Operação da Polícia Federal

A Polícia Federal realizou uma operação, nesta quarta-feira, e mirou supostas fraudes no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, parentes dele e assessores.

“Hoje a PF fez uma busca e apreensão na nossa casa, não sabemos o motivo e nem o nosso advogado teve acesso aos autos. Apenas o celular do meu marido foi apreendido. Ficamos sabendo, pela imprensa, que o motivo seria 'falsificação de cartão de vacina' do meu marido e de nossa filha Laura. Na minha casa, apenas EU fui vacinada”, informou Michelle por meio de sua conta no Twitter.

Jair Bolsonaro é investigado em uma operação que apura a falsificação de certificados da vacina contra a Covid-19. Os policiais também prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid Barbosa e outras cinco pessoas.

Veja também

LULA NA COROAÇÃO DE CHARLES III Lula chega a Londres para coroação do Rei Charles III