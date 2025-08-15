A- A+

Política Michelle rebate líder da oposição e nega 'churrasco' para Bolsonaro durante visita Ex-primeira-dama pediu aos próximos visitantes que se abstenham de atitudes que possam prejudicar a imagem do marido

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desmentiu o deputado federal Zucco (PL) depois de o líder da oposição na Câmara citar um suposto "churrasco" para o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o período em que ele cumpre prisão domiciliar. Horas depois da visita do parlamentar ao político, Michelle rebateu os comentários do correligionário nas redes sociais e pediu que os próximos visitantes adotassem uma postura de respeito à "sensibilidade" do momento.

A visita de Zucco a Bolsonaro ocorreu nesta quinta-feira, com o aval do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Antes de chegar à casa do ex-presidente, o líder da oposição apareceu numa rede social com duas peças de carne nas mãos e afirmou que as prepararia para o aliado durante a visita.

Pelo Instagram, Michelle Bolsonaro destacou que o churrasco "não ocorreu".





"O episódio ocorrido hoje em minha residência, envolvendo o deputado Zucco, não contou com a nossa anuência. A visita tinha caráter restrito, breve e voltado exclusivamente a fins humanitários — e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual, ao deixar sua residência, afirmou que realizaria um churrasco em minha casa. Tal evento não ocorreu", disse ela.

Na publicação, Michelle agradeceu o "carinho" que muitas pessoas, segundo ela, têm desejado transmitir ao marido e destacou que as visitas têm sido permitidas de forma pontual. A ex-primeira-dama cobrou comportamento dos próximos autorizados a ver Bolsonaro em casa.

"Solicito a colaboração dos próximos visitantes autorizados para que compreendam e respeitem a sensibilidade do momento, abstendo-se de atitudes que possam deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro", afirmou Michelle.

