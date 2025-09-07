Michelle reclama que Bolsonaro "está preso e humilhado" e critica ministros do STF

A- A+

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro reclamou da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e fez críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). As declarações foram dadas em um áudio transmitido durante uma manifestação bolsonarista neste domingo em Brasília.

— Eu conheço meu marido, o galego de olhos azuis, ele daria tudo para estar aqui com vocês. Hoje está humilhado e preso porque enfrentou o sistema por amor ao povo. Querem destruí-lo para poder gritar novamente: ‘nós acabamos com o bolsonarismo’. Não conseguirão — disse Michelle, que também é presidente do PL Mulher.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar no âmbito de uma investigação que apura pressões junto ao governo dos Estados Unidos contra o Judiciário brasileiro. Em outra frente, ele é alvo de um julgamento sobre uma trama golpista para se manter no poder e anular o resultado a eleição presidencial de 2022. Bolsonaro também está inelegível por ataques às urnas eletrônicas.

No evento, Michelle disse que recorrer ao governo americano contra o STF não é agir contra a soberania.

— Isso não é ser contra a soberania, é salvar o Brasil da ditadura que estamos vivendo.

Ela também classificou de abusos as medidas restritivas aplicadas contra o marido.

— Veja o que estão fazendo conosco, tornozeleira no Jair, prisão domiciliar por pura vingança, invasão ao nosso lar, exposição da intimidade e da nossa família. Até quando vamos ter que suportar esses abusos? Ministros, vocês prometaram cumprir as leis e defenderem nossa Constituição e ela está sendo rasgada diariamente.

