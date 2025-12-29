A- A+

EX-PRESIDENTE Michelle relata fim da cirurgia de Bolsonaro para tentar conter crises de soluço Ex-presidente foi internado para uma correção de uma hérnia inguinal bilateral, feita na quinta-feira, mas novos procedimentos foram realizados

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou na tarde desta segunda-feira, pelas redes sociais, o término do novo procedimento médiico ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido. No centro cirúrgico do hospital DF Star, em Brasília, Bolsonaro foi operado em continuidade do tratamento para evitar as crises persistentes de soluço.

A intervenção consistiu em um bloqueio anestésico do nervo frênico no lado esquerdo. No último sábado, ele realizou o mesmo tratamento no lado direito.

"Procedimento finalizado. Graças a Deus, agora aguardamos ele subir para o quarto".

Mais cedo, Michelle também havia comunicado o início do procedimento.

"Meu amor acabou de ir para o centro cirúrgico para realizar o segundo procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico. Peço que estejam em oração por ele e por toda a equipe médica", disse a ex-primeira-dama pelas redes sociais.

Segundo boletim médico divulgado no último domingo, Bolsonaro apresentou nova crise de soluços durante a noite, além de elevação da pressão arterial.

“Na noite passada, apresentou nova crise de soluços, apesar do procedimento realizado, além de elevação da pressão arterial. No momento, encontra-se estável e sem soluços”, informou a equipe médica. Ainda de acordo com os médicos, os episódios noturnos provocaram dificuldade para dormir.

O boletim informa que a realização do bloqueio do nervo frênico esquerdo já estava programada como etapa complementar do tratamento, considerada necessária para a posterior avaliação dos resultados do procedimento. A intervenção integra a estratégia adotada pela equipe médica para conter crises persistentes de soluços.

O bloqueio do nervo frênico é indicado em casos específicos de soluços refratários, quando não há resposta adequada ao tratamento clínico com medicamentos. O nervo frênico é responsável por comandar os movimentos do diafragma, músculo essencial para a respiração. Ao reduzir temporariamente a condução dos impulsos nervosos, o procedimento busca interromper as contrações involuntárias que provocam o soluço.

O tratamento está associado a complicações decorrentes da facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018, que resultaram em alterações no trato gastrointestinal e episódios recorrentes de soluço de difícil controle clínico ao longo dos anos.

Bolsonaro foi internado para a realização de uma cirurgia de correção de uma hérnia inguinal bilateral, feita na quinta-feira. Entretanto, diante de crises de soluço, ele foi submetido a novos procedimentos.

Entenda o bloqueio do nervo frênico

O bloqueio do nervo frênico é um procedimento anestésico utilizado em casos específicos de soluços persistentes, quando o tratamento clínico com medicamentos não apresenta resposta satisfatória. A função desse nervo é controlar os movimentos do diafragma, músculo fundamental para a respiração — e é justamente a contração involuntária do diafragma que provoca o soluço.

No procedimento, os médicos aplicam anestesia de forma localizada para reduzir temporariamente a condução dos impulsos nervosos que chegam ao diafragma. Com isso, o objetivo é interromper as contrações involuntárias responsáveis pelas crises de soluço.

O bloqueio não provoca paralisia permanente nem interfere de forma definitiva na respiração. Trata-se de uma medida temporária e controlada, utilizada para avaliar se a interrupção do estímulo nervoso é capaz de cessar os episódios.

Em alguns casos, como no de Jair Bolsonaro, o tratamento é realizado de forma bilateral, primeiro em um lado e depois no outro, como parte de uma estratégia médica para observar a resposta do organismo antes da conclusão do procedimento.

O método é indicado apenas em situações específicas e após avaliação clínica detalhada, especialmente quando os soluços estão associados a alterações neurológicas ou gastrointestinais.

O que é a cirurgia de hérnia inguinal bilateral

A hérnia inguinal bilateral ocorre quando parte do intestino se projeta por pontos enfraquecidos da parede abdominal na região da virilha.

A cirurgia tem como objetivo reposicionar o conteúdo abdominal e reforçar a musculatura local, reduzindo o risco de dor, complicações e novas protrusões.

O procedimento será realizado sob anestesia geral, com monitoramento contínuo das funções vitais.

Veja também