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Família Bolsonaro

Michelle respode a Flávio: 'Aceito seu pedido. Eu te desculpo'

O vídeo foi publicado no perfil oficial da ex-primeira dama no Instagram

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Flávio pediu desculpas para a madrasta nesta quinta (23)Flávio pediu desculpas para a madrasta nesta quinta (23) - Foto: Reprodução/Instagram @michellebolsonaro e Reprodução/Instagram @flaviobolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou um vídeo nesta quinta-feira (23) no qual diz ter aceitado o pedido de desculpas do enteado, o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro.

— Flávio, eu assisti seu vídeo e recebi suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade, você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Michelle Bolsonaro (@michellebolsonaro)

 
Pedido
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou também nesta quinta um vídeo em que faz um pedido público de desculpas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e apela por seu apoio à candidatura presidencial. A gravação ocorre após semanas de desgaste entre os dois, marcado por críticas públicas e divergências sobre os rumos da campanha.

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No vídeo, Flávio afirma que o momento exige união do campo conservador e sustenta que "o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT". Sem citar diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador diz que "alguém que já teve três mandatos para fazer alguma coisa e não fez não merece um quarto, porque é óbvio que não vai fazer agora".

Em seguida, dirige-se diretamente à ex-primeira-dama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Flávio Bolsonaro (@flaviobolsonaro)

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