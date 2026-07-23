Michelle respode a Flávio: 'Aceito seu pedido. Eu te desculpo'
O vídeo foi publicado no perfil oficial da ex-primeira dama no Instagram
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou um vídeo nesta quinta-feira (23) no qual diz ter aceitado o pedido de desculpas do enteado, o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro.
— Flávio, eu assisti seu vídeo e recebi suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade, você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano.
No vídeo, Flávio afirma que o momento exige união do campo conservador e sustenta que "o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT". Sem citar diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador diz que "alguém que já teve três mandatos para fazer alguma coisa e não fez não merece um quarto, porque é óbvio que não vai fazer agora".
Em seguida, dirige-se diretamente à ex-primeira-dama.