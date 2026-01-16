Michelle se encontra com Moraes horas antes de decisão que transferiu Bolsonaro para a Papudinha

A- A+

Ex-primeira-dama também procurou Gilmar Mendes

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) esteve com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na quinta-feira de manhã, poucas horas antes de o relator determinar a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o Centro de Detenção Provisória do Complexo da Papuda, em Brasília — unidade conhecida como “Papudinha”. Interlocutores do STF confirmaram ao Globo a realização do encontro, revelado pelo portal Metrópoles. Procurado, Moraes não se manifestou.

Segundo o Globo apurou, a audiência com o relator foi articulada pelo deputado Altineu Côrtes (PL-RJ). De acordo com relatos feitos sob reserva, Michelle apresentou a Moraes um apelo centrado na situação clínica do ex-presidente e tentou sensibilizar o STF para a concessão de prisão domiciliar.

Além do encontro com o relator, Michelle também buscou interlocução com outros ministros. Segundo pessoas a par das tratativas, ela esteve com o ministro Gilmar Mendes nos últimos dias e pediu apoio para reforçar o pleito da defesa. Uma fonte próxima à família relatou que a ex-primeira-dama chegou a pedir que Gilmar falasse com Moraes sobre o assunto.

A movimentação ocorreu em meio à insistência do grupo bolsonarista em vincular o pedido à condição de saúde do ex-presidente. A queda sofrida na semana passada foi classificada como traumatismo craniano leve.

Exames feitos no DF Star apontaram apenas lesões em partes moles, sem comprometimento intracraniano. Por este motivo, o médico Brasil Ramos Caiado afirmou que a lesão não era preocupante e Bolsonaro foi reconduzido à custódia.

Após a transferência para a “Papudinha”, Michelle reagiu também publicamente. Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, ela pediu para não ser alvo de julgamentos ou “rótulos de conotação política” em razão das tratativas no STF.

“Àqueles que também amam e defendem o meu amor, o nosso líder, peço que não me levem ao tribunal do julgamento pessoal, que não se apressem em me julgar ou a criar rótulos de conotação política”, escreveu.

A ex-primeira-dama afirmou que, no “tempo oportuno”, as pessoas compreenderão os movimentos: “Agimos sempre pedindo o discernimento de Deus. No tempo oportuno, vocês irão compreender todas as coisas. Confiem nele (Jair). Confiem em mim. Confiem em Deus!”, completou.

Paralelamente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também atuou nos bastidores em favor do ex-presidente. Três interlocutores próximos a Tarcísio confirmaram ao Globo que o governador conversou por telefone com ao menos quatro ministros do STF nesta quarta-feira para tratar do pedido apresentado pela defesa de Bolsonaro. Procurado, o governador não se manifestou.

Segundo relatos feitos sob reserva, Tarcísio reforçou junto a ministros a avaliação de que o quadro clínico do ex-presidente agravou a pressão por uma medida menos gravosa. A articulação ocorre num momento em que o bolsonarismo tenta, ao mesmo tempo, reduzir o isolamento jurídico de Bolsonaro e administrar a disputa interna pela reorganização do campo da direita para 2026.

Nos bastidores, bolsonaristas tentam apresentar a transferência para a “Papudinha” como um triunfo político do grupo e atribuem o desfecho à ofensiva de Michelle e Tarcísio junto ao STF. A mudança, porém, ficou aquém do que o entorno do ex-presidente vinha defendendo, já que o objetivo central segue sendo a prisão domiciliar. Ainda assim, aliados passaram a tratar o deslocamento como um “primeiro passo” para uma eventual reavaliação do regime de custódia.

