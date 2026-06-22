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Eleições 2026 Michelle volta a criticar Ciro Gomes após impasse sobre palanque no CE e atrito com irmãos Bolsonaro Ex-primeira-dama chegou a ser chamada de "autoritária" por Flávio no ano passado após articulação por apoio do PL a Ciro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou a criticar nesta segunda-feira o pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB), reacendendo um embate que já provocou atritos dentro da família Bolsonaro e levou o PL a suspender, no ano passado, uma articulação para apoiar o então pedetista na disputa pelo governo do Ceará.

Em uma sequência de publicações nas redes sociais, Michelle compartilhou um vídeo de um apoiador que afirma que ela "tinha razão" ao se opor à aproximação entre o PL e Ciro.

A gravação repercute uma entrevista concedida pelo ex-governador do Ceará à revista Veja na semana passada, na qual ele afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "são iguais".

Na publicação seguinte, Michelle compartilhou um trecho da reportagem e escreveu: "Nunca foi 'para tirar o PT', e sim por projetos de poder". A mensagem faz referência às negociações conduzidas nos últimos meses por lideranças do PL cearense para tentar construir uma aliança com o ex-ministro em torno de uma candidatura de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT).

A ex-primeira-dama afirmou ainda que já gravou um vídeo sobre o tema e que pretende divulgá-lo em breve.

Pouco depois, Michelle voltou ao assunto ao compartilhar outro trecho da entrevista de Ciro à Veja. Na declaração reproduzida por ela, o ex-ministro afirma que uma eventual aliança regional não alteraria suas divergências nacionais com o PL.

A nossa desavença nacional com o PL é insuperável. Apoiar Flávio Bolsonaro não está em discussão. Se estivesse, nós não tínhamos nem sentado para conversar sobre a aliança regional disse Ciro à revista.

As críticas retomam uma disputa que mobilizou o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado. Em dezembro, Michelle se posicionou publicamente contra as tratativas conduzidas pelo deputado André Fernandes (PL-CE), então com o aval de Bolsonaro, para viabilizar uma composição eleitoral com Ciro no Ceará.

Na ocasião, a ex-primeira-dama afirmou que não poderia apoiar um político que, segundo ela, atacou reiteradamente Jair Bolsonaro e ajudou a consolidar narrativas contra o ex-presidente. O posicionamento gerou forte reação dos filhos de Bolsonaro, como Flávio, que classificou a postura da madrasta como "autoritária" e afirmou que ela havia atropelado uma decisão previamente autorizada pelo ex-presidente.

Carlos e Eduardo Bolsonaro também saíram em defesa da articulação conduzida pelo diretório cearense. Dias depois, porém, Flávio pediu desculpas a Michelle e o PL decidiu suspender as negociações.

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