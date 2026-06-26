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Eleições 2026 Michelle x Flávio Bolsonaro: veja todos os capítulos do último embate entre os dois Os casos de família envolvendo os 'Bolsonaros' se arrastam há anos. Desde 2021, o grupo se envolve em conflitos públicos que envolvem Michelle e seus enteados

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, gerou desgastes na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em vídeo publicado nas redes sociais, ela acusou o senador de ter a humilhado, maltratado e desrespeitado.

Flávio Bolsonaro procurava uma mulher para compor chapa. Um dos nomes cotados, Bia Kicis (PL-DF), definiu o episódio como uma "bomba" para a candidatura do filho de Jair Bolsonaro e enteado de Michelle. O caso ocorre enquanto a pré-campanha ainda tenta se recuperar da repercussão negativa de áudios vazados que mostram o parlamentar pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro.

Veja todos os capítulos da mais recente novela familiar e política dos 'Bolsonaros':

Pré-jogo: Michelle publica vídeos com acusações contra Flávio

A briga começa na última quarta-feira, 24, por volta das 17h, pouco antes da Seleção Brasileira entrar em campo para enfrentar a Escócia pela Copa do Mundo.

Michelle Bolsonaro publicou dois vídeos que, juntos, somam 26 minutos. Neles, a ex-primeira-dama relata que o enteado a humilhou por telefone após ela criticar publicamente a decisão do diretório cearense do PL de apoiar a candidatura de Ciro Gomes ao governo do estado.

Segundo Michelle, Flávio foi "muito ríspido", disse que seria melhor ela ficar fora das decisões do partido e que ela "havia chegado ontem e não entendia nada de política". Ela chamou o episódio de "uma punhalada" e disse que, desde então, Flávio não voltou a procurá-la.

Além disso, elencou uma série de conquistas: disse ter percorrido o Brasil, instalado diretórios em todas as 27 unidades da federação e contribuído para eleger 1.005 mulheres em 2024.

Flávio dá primeira resposta à Michelle

Flávio Bolsonaro, então, iniciou uma transmissão ao vivo pouco antes das 19h, quando o Brasil entraria em campo. Como parte da estratégia eleitoral, o pré-candidato tem feito conteúdos do tipo como um "aquecimento" para os jogos da Seleção Brasileira.

No vídeo, o senador aparece usando uma máscara do jogador Neymar Jr. Fernanda Bolsonaro, esposa do parlamentar, também faz uma aparição.

Flávio procurou menosprezar o confronto. Por ser dia de jogo da Seleção, afirmou que "nada nem ninguém" o aborreceria. Também disse se sentir "mais confiante" e "mais preparado" para a pré-candidatura à Presidência.

Após o jogo da Seleção Brasileira, Flávio pede desculpas

Após o duelo na Copa do Mundo, por volta das 23h da quarta-feira, Flávio Bolsonaro mudou o posicionamento. Em uma longa nota, negou ter desrespeitado ou humilhado Michelle. "Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas", disse.

No texto, o senador invocou a família, os 24 anos de vida pública e o "equilíbrio" como marcas de seu caráter, e disse ter "respeito e reconhecimento" pela madrasta.

Ao mesmo tempo, insinuou que as acusações dela teriam raiz emocional: "Entendo a angústia da Michelle vendo meu pai, todos os dias, sofrendo com tamanha injustiça". Em contraste, disse que ele próprio também sofre, mas segue firme.

Tentou também virar o argumento contra ela: afirmou ter ligado na manhã daquela quarta-feira para convidá-la pessoalmente a uma reunião com lideranças femininas conservadoras, mas que o gesto "não foi correspondido". Segundo Flávio, Michelle não atendeu, não retornou a ligação e, horas depois, publicou os vídeos.

O senador afirmou que todas as suas decisões são tomadas "com o respaldo" do pai Jair Bolsonaro e encerrou o texto conclamando "maturidade, serenidade e unidade" para derrotar o PT.

Dia seguinte: Flávio reitera pedido de desculpas em vídeo

Na quinta-feira (25) Flávio Bolsonaro gravou um vídeo relendo o posicionamento que havia publicado na véspera. No entanto, com uma diferença: suprimiu o trecho em que afirmava ter ligado para Michelle na manhã de quarta-feira.

No final da gravação, fez um aceno. "O convite segue de pé e o coração segue aberto, Michelle. Porque a gente tem que focar no nosso Brasil. Posso contar com você?", disse, apontando para a câmera.

No mesmo dia, a esposa de Flávio, Fernanda Bolsonaro, se manifestou nas redes sociais em defesa do marido. "Como esposa, eu escolho olhar para aquilo que vejo todos os dias: um homem leve, respeitoso, carinhoso, restaurado e um pai dedicado às nossas duas filhas", escreveu, sem citar Michelle.

Michelle volta a se manifestar e diz que 'não há briga"

Ainda na quinta-feira (25) Michelle publicou novo texto nas redes sociais. "Não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Não há briga nem competição", escreveu, pedindo que não retirassem trechos de contexto "para gerar confusão".

Eduardo participa da briga, sem dar declarações diretas

Eduardo Bolsonaro não fez nenhuma declaração direta sobre os vídeos da madrasta, mas dedicou a quinta-feira a republicar conteúdos que questionavam as motivações de Michelle e reforçavam a imagem do irmão.

Entre as publicações, compartilhou o link de um vídeo intitulado "Dossiê: Michelle - As Notícias Desmentem", acompanhado da frase "sempre fazendo uma viagem ao passado para compreender o presente".

Eduardo também republicou vídeo do ex-deputado Alexandre Ramagem No vídeo, ele afirma que Michelle "trouxe um assunto de sete meses atrás para prejudicar Flávio" e que a ex-primeira-dama "faz birra" por não ter aceitado a decisão do marido sobre a candidatura.

O ex-deputado também republicou vídeo compartilhado pela apoiadora Claudia Aker, que classificou Flávio como "impecável, inteligente e agregador" e disse que o senador "merece ser o próximo presidente do Brasil".

Eduardo Girão (Novo-CE), cujo apoio de Michelle foi pivô da briga, já se pronunciou sobre o caso, agradecendo pela postura da ex-primeira-dama.

Ciro Gomes (PSDB-CE), outro envolvido na briga, por sua vez, tirou o corpo fora e disse que não viu e nem verá o vídeo.

Os casos de família envolvendo os 'Bolsonaros' se arrastam há anos. Desde 2021, o grupo se envolve em conflitos públicos que envolvem Michelle e seus enteados.

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