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Entrevista Microcrédito tem ajudado famílias a deixar o Bolsa Família, comemora presidente da CEF O paraibano Carlos Vieira foi o entrevistado da semana no podcast "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

Há quase três anos como presidente da Caixa Econômica Federal, o paraibano Carlos Vieira comemora a modernização pela qual a instituição vem passando. Com cinco milhões de novas contas digitais e prestes a unificar todos os 14 aplicativos, o banco investe cada vez mais em segurança e tecnologia, sem deixar de lado o social, com ampliação do microcrédito. “Muitas famílias estão fazendo a operação (financeira) e deixando o Bolsa Família”, celebrou Vieira, em entrevista ao podcast "Direto de Brasília".

No seu discurso de posse, em 2023, o senhor prometeu modernizar a Caixa e sanar uma das principais críticas, quanto às filas nas agências. Essa realidade mudou?

Eu acho que essa reclamação tem diminuído muito. A modernização chegou à Caixa. Antes da nossa gestão, para desbloquear uma senha do Bolsa Família você precisava se deslocar até uma agência. Hoje, com os sistemas de celular, você resolve isso diretamente. Nas agências, a quantidade de filas diminuiu muito em relação ao que era no passado. E nós mudamos o aplicativo da Caixa há um mês para permitir o reconhecimento facial. Isso facilitará muito o desbloqueio das contas e já começará a ser sentido a partir deste mês, de maneira geral.

Nesse ambiente de tanta tecnologia, vocês têm expandido as unidades físicas do banco?

Temos algumas unidades em expansão no Nordeste, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e no Ceará, nas regiões do interior. Nas regiões com 100 mil habitantes, a Caixa tem que estar presente. Nós recebemos agora um prêmio que, no Brasil, só tinha sido destinado aos bancos privados, exatamente em função do processo de modernização das nossas contas. No primeiro trimestre de 2026, foram abertas cinco milhões de contas digitais na Caixa, sem precisar ir fisicamente às agências. Isso fez com que aumentássemos nossa base de clientes e entrássemos na base dos jovens. Ou seja, estamos num processo de modernização. Agora, você não vai pegar um banco centenário e fazer um processo assim da noite para o dia. Isso vai acontecendo paulatinamente.

Qual seria o próximo passo?

Quem é usuário da conta digital da Caixa está vendo, dia a dia, as melhorias. A Caixa tem 14 aplicativos. Vai estar tudo unificado neste segundo semestre, com uma senha só para todos. É um compromisso assumido.

Algumas iniciativas, como o programa Desenrola, impactam nos serviços da Caixa. Como tem se dado a atuação nessa área?

Pergunta superoportuna. O Desenrola tem sido um sucesso absoluto. Só da Caixa Econômica, já passamos dos R$ 4,1 bilhões, um número muito expressivo de valores renegociados com todas as famílias. Isso tem destravado a possibilidade de essas famílias voltarem a consumir crédito, a ter o nome limpo e poderem, de forma tranquila, acessar o mercado de consumo. O microcrédito é superimportante para todos nós. Na próxima semana, assinaremos 1.200 créditos voltados para a agricultura familiar, com taxa de juros de 0,5% ao ano e com a pontualidade do pagamento em até três anos. Isso gera uma redução do custo em 25%. Facilidade maior não existe, porque a Caixa estruturou toda uma forma de acesso a esse crédito. E a renda das famílias que têm se beneficiado desse crédito tem aumentado em duas vezes e meia.

Isso tem impactado em outras iniciativas, como o Bolsa Família?

A gente precisa entender que as políticas públicas do governo Lula (PT) não são limitantes em um ministério ou em uma instituição. Elas são abrangentes e transversais. Tem muitas famílias que estão no Bolsa Família, que é do Ministério do Desenvolvimento Social, e estão partindo para fazer essa operação no microcrédito. Com isso, elas estão saindo do Bolsa Família.

Existe muita inadimplência no segmento de microcrédito?

Hoje é baixíssima, até por essas condições de políticas públicas voltadas para quem a gente chama de hipossuficientes economicamente. Mas, no governo passado, a inadimplência da Caixa chegou a 80%.

E quanto aos grandes créditos?

Os grandes créditos têm estabilidade, não apresentam grandes índices de inadimplência. Nós tínhamos um problema do agro, que é sistêmico, e todo mundo tem acompanhado. Mas as empresas têm uma estabilidade e um patamar suportável, em torno de 3%.

A Caixa tem um grande destaque na política habitacional do Brasil. Como avalia essa área nos últimos anos?

Pela primeira vez na história do Brasil, desde que lançamos o programa Minha Casa Minha Vida, em 2009, nós tivemos efetivamente a redução do déficit habitacional. Ele sempre se estabeleceu em torno de 6,2 milhões de famílias. No ano passado, houve uma redução efetiva da quantidade de moradias ou de famílias sem assistência de moradia no Brasil. O déficit habitacional também não é um processo que se resolve da noite para o dia, mas você tem todas as classes sociais hoje atendidas pelo Minha Casa Minha Vida. A classe média, que não era atendida, passou a ser. Hoje, o Brasil é um país que tem uma política habitacional muito estruturada, mundialmente reconhecida, e que tem feito o seu papel.

O grande entrave segue sendo no Norte e no Nordeste?

A política habitacional do Norte era prejudicada porque tínhamos o problema do transporte de materiais. Nós elevamos o teto da possibilidade de acesso ao financiamento, e isso teve um efeito muito positivo. No Nordeste, da mesma forma. Se olharmos sob a ótica do PIB, as duas regiões foram as que mais cresceram o PIB nacional em 2024 e 2025. Então a gente tem Norte e Nordeste, que eram conhecidos como áreas de dificuldade de desenvolvimento socioeconômico neste país, mudando de patamar em função dessas realidades. Isso se reflete também no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Como o governo tem tratado questões como a dos prédios-caixão?

Nós resolvemos isso na nossa gestão, com o apoio do presidente Lula. Indenizamos as famílias que ainda estavam lá. Assim, em muitas daquelas áreas, quando elas servirem para serem reaproveitadas como área de habitação, será feita a derrubada daqueles prédios e a retomada com novos empreendimentos. Isso tem sido uma tônica em relação a essa questão, que atinge a Região Metropolitana do Recife. Nós temos avançado. Nas regiões mais distantes ou nos municípios menores, as soluções começam a surgir, com a adoção de um padrão novo de construção civil, como as fábricas pré-moldadas. A grande realidade é que hoje o Brasil não tem problema de recursos para fazer financiamento habitacional. Em 2025, a Caixa colocou R$ 250 bilhões, além de ampliar o limite do orçamento do Minha Casa Minha Vida. O que temos que ter é uma mobilização mais efetiva das menores cidades, buscando na Caixa e nas agências as alternativas possíveis.

Recentemente a Caixa vem tendo lucros impressionantes. Inclusive, no último ano foi de 10,5%. Qual a previsão para o ano que vem e como vocês aplicam esses resultados?

Também em torno de 10% de crescimento no nosso resultado, ou seja, o mesmo resultado. É um dado importantíssimo. A Caixa é um banco 100% público, então nós temos algumas obrigações. Uma delas é que 25% do resultado deve ser destinado de volta ao governo, na forma de dividendos. O restante desses resultados nós reaplicamos em várias ações, como habitação, crédito, melhoria do próprio banco e tecnologia. Então tem todo um orçamento para o qual a gente destina esses recursos.

O senhor falou no começo sobre modernização. Hoje a gente resolve praticamente tudo pelo celular. Banco físico no Brasil vai acabar?

Olha, na Caixa, não. Nós não reduzimos a quantidade de unidades físicas da Caixa. Adotamos a seguinte política: onde existe uma população de 100 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE, nós temos que ter uma agência da Caixa. Na Ilha de Marajó, no Pará, são 17 municípios. Quando nós começamos a administração da Caixa, só havia uma agência; hoje tem quatro. Então essa política de estender territorialmente para os limites do país a presença da Caixa é uma política nossa. Agora, o fato é que o mundo digital transforma a vida de todo mundo. Eu lhe pergunto: deve ter muito tempo que você não vai a uma agência física?

De fato, muito tempo...

Essa é uma coisa natural. Nas décadas de 1980 e 1990, os bancos se expandiram muito para onde havia uma concentração de renda, que era o Rio de Janeiro e São Paulo. A Caixa tinha seis agências na Avenida Paulista. Não há mais necessidade disso. Mas a Caixa precisa estar em Cabrobó, precisa estar em outros lugares onde não há banco. Então a nossa política passa por esse aspecto. Agora, o futuro da humanidade, não só dos bancos, passa pelo mundo digital. Não há como isso não acontecer. Mas a Caixa tem essa característica de ser um banco voltado para o povo, para transformar a vida das pessoas. E, muitas vezes, você só transforma a vida da pessoa estando fisicamente próximo dela.

E como essa modernidade tem afetado os empregos?

Nós temos hoje 84 mil funcionários diretos trabalhando em todas as nossas estruturas. Na década de 1990, chegamos a 120 mil. Por outro lado, fazia 10 anos que a Caixa não realizava um concurso público. Quando assumi, conduzi um concurso para mais quatro mil novos empregados, que já entraram. Desses, dois mil foram exatamente para a área de tecnologia, colegas que estão desenvolvendo programas para melhorar o acesso, e estamos vendo que isso é muito importante para a modernização da Caixa.

Em tempos de inteligência artificial (IA), a tendência da Caixa Econômica é ficar cada vez mais automatizada? E como fica esse cenário para o cidadão mais humilde?

Agência fechada é uma tendência mundial. A gente tem interlocuções com os Estados Unidos, com a Índia e com a China sobre os avanços tecnológicos dos bancos. Na Índia, você não faz mais nenhum crédito que não seja por IA. Ela é quem define o crédito e realiza a cobrança. A gente está vendo essa evolução e estamos muito avançados nesse aspecto. Como falei, é o mundo inteiro, e os bancos estão nesse contexto.

Tem algum anúncio para ser feito nos próximos dias?

Nós estamos aprimorando outro programa habitacional que servirá para o Brasil inteiro, que é o Reforma Casa Brasil. Será um programa muito importante do governo Lula. Estamos aprimorando-o para que mais famílias possam ter acesso.

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