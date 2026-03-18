Microfone capta deputado estadual comemorando vitória em licitação do governo do Mato Grosso
Após repercussão, parlamentar disse que se tratou um "vício de linguagem"
O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos-MT) foi gravado comemorando a vitória de uma licitação junto ao governador Mauro Mendes durante um evento em Pontes e Lacerda.
Após a repercussão do aúdio, Moretto publicou uma nota nas redes sociais na disse que se tratou de um "vício de linguagem".
A fala foi feita durante o evento de assinatura de investimentos do governo estadual que somam R$ 249,9 milhões para Pontes e Lacerda. A principal obra é a construção do Hospital Estadual do Sudoeste Mato-grossense.
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No momento em que o áudio foi captado, Moretto, que é da base governista, conversava com o governador Mauro Mendes (União Brasil).
— Quase 200 milhões — diz o deputado, que continua — É, três obras lá. Duas é Agrimat, uma é a minha.
Segundo o deputado, ele encerrou a participação em uma das empresas vencedora da licitaçaõ em 2018, antes de assumir o mandato de deputado estadual. Ele diz ter sido fundador da "empresa do setor da construção civil". Na nota, Moretto "ressalta ainda que processos licitatórios são realizados com transparência e dentro dos critérios técnicos e legais".
— É um dia histórico para Pontes e Lacerda e região. Essa era uma demanda de anos. Falar desse hospital é falar de vida, de família e de futuro. Essa é uma conquista que vai garantir atendimento digno e salvar vidas de quem depende da saúde pública — disse Moretto no evento