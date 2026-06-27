A- A+

israel Mídia estatal libanesa relata ataques israelenses no sul do país Os ataques ocorreram contra a localidade de Nabatieh al-Fawqa, ao sul da cidade de Nabatieh

A mídia estatal libanesa relatou ataques israelenses neste sábado (27) na região de Nabatieh, no sul do Líbano, um dia depois de o Líbano e Israel terem chegado a um acordo-quadro visando uma "paz duradoura", mediado por Washington.

Segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA), caças israelenses realizaram um ataque por volta das 15h30 GMT (12h30 no horário de Brasília) contra a localidade de Nabatieh al-Fawqa, ao sul da cidade de Nabatieh.

A praça central da localidade e o bairro de Al-Manzala já haviam sido alvo, mais cedo naquele dia, de quatro ataques com drones israelenses, segundo a mesma fonte.

Neste sábado, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alertou que seu país não abandonaria as posições no sul do Líbano até que o grupo Hezbollah se desarmasse.

"O princípio importante estabelecido no acordo é que não haverá redistribuição ou retirada de tropas israelenses do sul do Líbano até que a organização terrorista Hezbollah seja desarmada em todo o Líbano e a segurança dos moradores do norte [de Israel] esteja garantida", disse ele.

Veja também