Milei acusa Lula de mentiroso em postagem no X
A crítica do líder argentino ocorre em meio às tensões políticas entre os governos sobre a condução econômica da região
O presidente argentino, Javier Milei, fez uma acusação contundente contra o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma postagem na rede social X feita neste sábado, 24.
Milei o chamou de "ladrão e mentiroso", criticando a equipe de campanha do petista por criar narrativas sobre adversários, após Lula ter mencionado no debate da TV Globo, realizado na noite desta sexta, 23, a crise econômica pela qual passa o país vizinho.
Leia também
• Lula e Flávio Bolsonaro vão às ruas em encerramento de campanha
• Flávio defende inocência do único acusado pela morte de Ana Clara
• Amigo de Flávio Bolsonaro tentou usar decreto para ampliar mansão em ilha disputada com Richarlison
O argentino sugeriu que a equipe de Lula deveria aconselhá-lo a não usar dados falsos para fazer difamações, em alusão à afirmação feita pelo petista de que a Argentina tem 40% de pobres que consomem "carne de burro", em contraste com o Brasil, onde a população consome carne bovina.
A crítica do líder argentino ocorre em meio às tensões políticas entre os governos sobre a condução econômica da região.