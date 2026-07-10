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eleições 2026 Milei anuncia viagem ao Brasil em julho para apoiar candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto Senador pretende explorar a aproximação como estratégia de campanha para demonstrar aproximação com nomes da direita internacional

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou nesta sexta-feira que virá ao Brasil no dia 25 de julho para a cerimônia de oficialização da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) ao Planalto. Em declaração à rádio Now, Milei disse que aproveitaria a viagem também para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

— No dia 25 (de julho), viajo ao Brasil, a convite do candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Vou estar em São Paulo e vou dar uma passada também por Brasília para cumprimentar o Jair Bolsonaro — disse Milei.

A campanha do senador pretende explorar a reunião como demonstração do alinhamento entre os dois líderes e como mais um capítulo da estratégia de aproximação com nomes da direita internacional.

No mês passado, Flávio se reuniu com Milei na Quinta de Olivos, residência oficial da Presidência argentina, em Buenos Aires.

Após o encontro, Milei publicou em sua conta na rede social X uma foto ao lado do senador acompanhada da mensagem: "Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro" ("Vem aí a maré azul para o Brasil pelas mãos de Flávio Bolsonaro"). Em outra publicação, a Presidência argentina identificou o parlamentar brasileiro como "candidato a presidente da República Federativa do Brasil".

Em discurso na abertura da Latin America Chairmen’s Conference, evento da comunidade judaica global, Flávio teceu elogios ao presidente argentino e prometeu que o Brasil será "irmão mais do que nunca" da Argentina, caso ele seja eleito nas eleições de outubro.

— Quero terminar dizendo algo que falei na semana passada, na Marcha para Jesus: a partir de 2027, o Brasil voltará a ser mais irmão da Argentina mais do que nunca — destacou o senador.

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