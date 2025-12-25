A- A+

BRASIL Milei compartilha post de Flávio e bolsonaristas tentam manter pré-candidatura em pé após carta O presidente da Argentina, Javier Milei, repostou a publicação de Flávio lendo a carta no X, mobilizando o grupo de entusiastas

Bolsonaristas tentam manter em pé a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) assinar uma carta dizendo que Flávio é seu candidato ao Palácio do Planalto no dia em que passou por mais uma cirurgia em Brasília.

Antes do procedimento cirúrgico, Flávio foi ao Hospital DF Star, onde Bolsonaro está internado, e leu uma carta escrita pelo ex-presidente.

A carta repercutiu entre aliados próximos de Bolsonaro e foi citada por políticos nas redes sociais, mas o apoio ficou restrito a um grupo de bolsonaristas, e não ecoou em outros setores da direita e do Centrão.

O presidente da Argentina, Javier Milei, repostou a publicação de Flávio lendo a carta no X, mobilizando o grupo de entusiastas

Recebi com muita emoção a carta do meu pai, que carrega fé, confiança e responsabilidade. O desafio é grande, mas com sua bênção e a proteção de Deus, seguiremos no caminho certo pelo Brasil. pic.twitter.com/ovxk1TSMOw — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 25, 2025

"Recebi com muita emoção a carta do meu pai, que carrega fé, confiança e responsabilidade. O desafio é grande, mas com sua bênção e a proteção de Deus, seguiremos no caminho certo pelo Brasil", diz a publicação do senador repostada por Javier Milei

Em outro post, republicando o jornalista e influenciador de direita Eduardo Menoni, Flávio escreveu em espanhol: "Vamos libertar o Brasil e toda a América do Sul. Socialismo nunca mais! Basta!."

Bolsonaro escreveu a carta antes de entrar no centro cirúrgico. "Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil", afirmou ele no documento, em uma declaração que remete a passagens bíblicas em que o patriarca Abraão leva seu filho Isaac para ser sacrificado no monte e que o próprio Deus envia seu filho Jesus para morrer por amor à humanidade.





O deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), outro filho do ex-presidente, comemorou a repostagem do presidente argentino. "Vamossssss!!!! Gracias, Milei", escreveu Eduardo, com bandeiras do Brasil e da Argentina.

"Flávio recebe não um cargo, mas uma missão: carregar a voz de milhões, sustentar valores, honrar uma história escrita sob perseguição e coragem", afirmou o deputado Mario Frias (PL-SP).

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), também expressou seu apoio a Flávio, apesar do racha na direita sobre à sucessão do Palácio do Planalto em 2026.

"Conte comigo Pr Bolsonaro !!! Vamos lutar juntos para resgatar e reconstruir o Brasil com Flávio Presidente", escreveu o parlamentar na rede social X.

Bolsonaro passou por uma cirurgia de quatro horas para tratar uma hérnia inguinal bilateral, decorrência da facada que ele sofreu na campanha de 2018. O hospital divulgou um boletim médico reforçando que o procedimento ocorreu sem intercorrências

Cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro deve ficar internado por cinco a sete dias e poderá passar por um novo procedimento para tratar os soluços na próxima semana.



Veja também