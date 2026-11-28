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POSSE Milei comenta sobre posse de Lula e diz não querer convite Líder do país vizinho afirma que relação comercial com Brasil está intacta

O presidente da Argentina, Javier Milei, comentou pela primeira vez sobre a decisão do governo brasileiro de não convidá-lo para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro.



Em entrevista à rede CNN, Milei disse não querer ser convidado para solenidade, e que também não tem "nenhum interesse em que o faça".

O chefe de estado argentino também foi questionado se é possível manter uma boa relação com o Brasil, e afirmou que "comercialmente, a relação entre Argentina e Brasil está intacta".

A declaração foi dada dias após o governo Lula decidir que o embaixador Julio Bitelli não assumirá novamente o posto de embaixador na Argentina e que também não convidará Milei para a posse brasileira, no dia 5 de janeiro.





As decisões são uma reação às novas declarações de autoridades argentinas sobre o processo eleitoral brasileiro.



No sábado pass o chanceler Pablo Quirno disse, ao falar sobre o fato de Milei não ter cumprimentado Lula pela vitória, que "houve situações dentro do processo eleitoral que, de certa forma, colocaram em dúvida todo o cenário".

No fim do mês passado, interlocutores da diplomacia brasileira haviam afirmado que a tendência era convidar para a posse de Lula tanto Milei quanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Com relação ao embaixador na Argentina, o Ministério das Relações Exteriores convocou Bitelli para consultas em julho após as declarações de Milei, durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), que homologou a candidatura de Flávio Bolsonaro presidente.

Milei se referiu a Lula durante a convenção como “presidiário” e chamou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de “lixo careca”.

Desde então, Bitelli não retornou mais a Buenos Aires. Agora, a sua volta foi definitivamente descartada e o governo brasileiro decidiu que manterá sua representação diplomática na capital argentina sem embaixador.

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