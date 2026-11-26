Milei não será convidado para a posse do presidente Lula
Em agosto, o ultraliberal Milei viajou ao Brasil para o lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro. Durante seu discurso, chamou Lula de "ladrão" e "presidiário"
O Brasil decidiu excluir o presidente da Argentina, Javier Milei, da lista de convidados para a cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), informou nesta quinta-feira (26) uma fonte do governo brasileiro a jornalistas.
Milei não reconheceu a vitória de Lula nas eleições de outubro contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e muito próximo do líder argentino.
Ele também questionou a transparência do sistema eleitoral brasileiro e proferiu diversos insultos pessoais contra Lula, o que deteriorou as relações entre as duas maiores economias da América do Sul.
Em agosto, o ultraliberal Milei viajou ao Brasil para o lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro. Durante seu discurso, chamou Lula de "ladrão" e "presidiário".
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O presidente argentino reiterou esses qualificativos pouco depois, em uma entrevista, levando Brasília a rebaixar sua representação diplomática na Argentina ao nível de encarregado de negócios.
O embaixador brasileiro em Buenos Aires, Julio Bitelli, retornou então ao Brasil e não voltará ao posto na Argentina, informou nesta quinta-feira a fonte do governo brasileiro, que pediu para não ser identificada.
Brasília também avalia a possibilidade de convidar algum parlamentar da oposição argentina para a cerimônia de posse, em vez do presidente Milei.
A fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos após sua derrota, com uma escala na Argentina, também deteriorou as relações bilaterais.
O senador alega, sem apresentar provas, ser vítima de fraude eleitoral e de perseguição judicial no Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a apreensão de seu passaporte no âmbito de uma investigação por lavagem de dinheiro.