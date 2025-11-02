Dom, 02 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo01/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Argentina

Milei nomeia Diego Santilli para ministro do Interior da Argentina

A escolha ocorre após a renúncia de Lisandro Catalán do cargo de ministro do Interior

Reportar Erro
Milei nomeia Diego Santilli para ministro do Interior da ArgentinaMilei nomeia Diego Santilli para ministro do Interior da Argentina - Foto: Luis Robayo / AFP

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou a escolha do deputado eleito Diego Santilli para o cargo de ministro do Interior, em meio ao esforço para estreitar as relações com o Congresso após as eleições de meio de mandato.

"Diego será quem iniciará as conversas com governadores e parlamentares para poder articular com o Congresso Nacional cada um dos consensos necessários para as reformas que virão no futuro", disse Milei em registro na sua conta no X neste domingo, 2.

Leia também

• Trump diz que 'sente muito' pela família real britânica com relação ao caso Andrew-Epstein

• Bolsonaro perde força com Lula em alta e iminência de prisão

• Moraes determina preservação de elementos da megaoperação do Rio

A escolha ocorre após a renúncia de Lisandro Catalán do cargo de ministro do Interior.

Milei também anunciou na sexta-feira a nomeação de Manuel Adorni, seu porta-voz, como novo chefe de gabinete, após a saída de Guillermo Francos, que também renunciou ao posto.

As mudanças fazem parte da nova fase do governo de Milei após eleições legislativas de meio de mandato confirmarem o governo como a principal força política do país.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter