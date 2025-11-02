A- A+

Argentina Milei nomeia Diego Santilli para ministro do Interior da Argentina A escolha ocorre após a renúncia de Lisandro Catalán do cargo de ministro do Interior

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou a escolha do deputado eleito Diego Santilli para o cargo de ministro do Interior, em meio ao esforço para estreitar as relações com o Congresso após as eleições de meio de mandato.

"Diego será quem iniciará as conversas com governadores e parlamentares para poder articular com o Congresso Nacional cada um dos consensos necessários para as reformas que virão no futuro", disse Milei em registro na sua conta no X neste domingo, 2.

A escolha ocorre após a renúncia de Lisandro Catalán do cargo de ministro do Interior.

Milei também anunciou na sexta-feira a nomeação de Manuel Adorni, seu porta-voz, como novo chefe de gabinete, após a saída de Guillermo Francos, que também renunciou ao posto.

As mudanças fazem parte da nova fase do governo de Milei após eleições legislativas de meio de mandato confirmarem o governo como a principal força política do país.



