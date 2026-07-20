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DIPLOMACIA Milei vai se encontrar com Tarcísio em São Paulo durante visita ao Brasil Presidente argentino participa, no sábado, da convenção do PL que vai oficializar Flávio Bolsonaro como candidato ao Planalto; antes, deve se encontrar com governador no Palácio dos Bandeirantes

O presidente da Argentina, Javier Milei, vai se encontrar com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no sábado (2). Milei vai participar da convenção do Partido Liberal (PL), que ocorre no mesmo dia na Arena Livre Pacaembu, em São Paulo.

A expectativa é que governador e presidente se encontrem no Palácio dos Bandeirantes antes da convenção, que vai oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência da República.

Milei desembarca no Brasil na sexta (24) e pretendia visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar. Entretanto, na semana passada o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, por 30 dias, todas as visitas sociais ao ex-presidente, incluindo a do mandatário estrangeiro.

O argentino não deve se encontrar com o presidente Lula (PT), Em 2024, Milei também veio ao Brasil, para o evento conservador Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) 2024, em Balneário Camboriú (SC), e na ocasião o governo brasileiro também não foi informado oficialmente sobre a visita. Os dois se encontraram brevemente apenas em novembro de 2024, durante a Cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

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