Milei volta a criticar Lula ao compartilhar montagem com lideranças políticas latinas
Legenda do conteúdo postado pelo presidente argentino também traz a expressão "socialismo empobrecedor do século XXI"
O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na rede social X.
Na última terça-feira (18), Milei republicou uma imagem que reúne ex-presidentes e ex-líderes políticos associados à esquerda latino-americana, entre eles Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff.
A publicação original traz na legenda a expressão “socialismo empobrecedor do século XXI”. Ao comentar a postagem, o argentino comparou a imagem a um “trem fantasma”.
Leia também
• Mais de 100 países debatem na Argentina estratégias contra o tráfico de drogas
• Quem é Fernando Cerimedo, estrategista de Milei e aliado de Eduardo Bolsonaro, preso na terça
• Suspeito de balear ex-mulher, antigo colaborador de Milei e aliado de Eduardo Bolsonaro é preso
Além de Lula e Dilma, que comandou o país entre 2011 e 2016, a montagem reúne nomes como os venezuelanos Hugo Chávez e Nicolás Maduro, os argentinos Cristina Kirchner e Néstor Kirchner, e os ex-presidentes Rafael Correa, do Equador, Evo Morales, da Bolívia, José Mujica, do Uruguai, Manuel Zelaya, de Honduras, e Andrés Manuel López Obrador, do México.
A imagem também inclui outros políticos como Daniel Ortega, presidente da Nicarágua; Gustavo Petro, atual presidente da Colômbia; Claudia Sheinbaum, presidente do México; Pedro Sánchez, chefe de governo da Espanha; e Raúl Castro, ex-presidente de Cuba.
Também aparecem José Luis Rodríguez Zapatero, ex-chefe de governo espanhol; Pedro Castillo, ex-presidente do Peru; Delcy Rodríguez, atual vice-presidente da Venezuela; Pablo Iglesias, ex-líder do partido espanhol Podemos; e Juan Carlos Monedero, um dos fundadores da legenda.
“Após a queda do Muro de Berlim, tivemos uma oportunidade irrepetível de restaurar o Ocidente e retornar ao caminho da liberdade e da prosperidade. Mas tiveram que chegar todos esses incompetentes para desfazer todo o progresso alcançado e nos regredir à Idade da Pedra. E até o dia de hoje não conseguimos nos livrar de todos eles, são o tumor mais difícil de extirpar da história”, diz a legenda original da publicação.
Em resposta, Milei afirmou: “Se você entrar no túnel, não sabe o medo que seu bolso vai carregar… Isso se você conseguir sair vivo da experiência”.
SOCIALISMO EMPOBRECEDOR DEL SIGLO XXI— Diego Angulo (@AmoaHamlet) August 18, 2026
Después de la caída del muro de Berlín tuvimos una oportunidad irrepetible de restaurar Occidente y regresar al camino de la libertad y prosperidad.
Pero tuvieron que llegar todos estos incompetentes para deshacer todo lo avanzado y… pic.twitter.com/DPw5hrWg4j
Série de críticas
Javier Milei tem feito uma série de críticas a Lula. No último dia 10, o argentino compartilhou um post de um parlamentar americano, apoiador de Donald Trump, no qual o petista é chamado de porco.
"O ódio e o desprezo com que o criminoso Lula da Silva, do Brasil, se manifesta em relação ao nosso secretário de Estado, Marco Rubio, vêm diretamente de seus chefes na ditadura castro-comunista", escreveu o deputado republicano Carlos A. Giménez, que completou: "Os brasileiros merecem muito mais do que esse porco".
Em 2 de agosto, chamou o petista de "ladrão" e "corrupto" durante entrevista à emissora local LN+.
— Ele é um ladrão, um corrupto. Não é inocente. Foi liberado por uma falha no processo jurídico — disse Milei ao questionar a anulação das condenações do petista no âmbito da Operação Lava-Jato.
Também defendeu o tom das declarações anteriores durante a entrevista. Milei rejeitou as críticas vindas do governo brasileiro.
— O que é agressivo é quando alguém rouba. É muito menos grave chamar um ladrão de ladrão do que o próprio ato de roubar.