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Milei volta a criticar Lula ao compartilhar montagem com lideranças políticas latinas

Legenda do conteúdo postado pelo presidente argentino também traz a expressão "socialismo empobrecedor do século XXI"

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"Até o dia de hoje não conseguimos nos livrar de todos eles, são o tumor mais difícil de extirpar da história", escreveu Milei."Até o dia de hoje não conseguimos nos livrar de todos eles, são o tumor mais difícil de extirpar da história", escreveu Milei. - Foto: X/Reprodução

O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na rede social X.

Na última terça-feira (18), Milei republicou uma imagem que reúne ex-presidentes e ex-líderes políticos associados à esquerda latino-americana, entre eles Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff.

A publicação original traz na legenda a expressão “socialismo empobrecedor do século XXI”. Ao comentar a postagem, o argentino comparou a imagem a um “trem fantasma”.

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Além de Lula e Dilma, que comandou o país entre 2011 e 2016, a montagem reúne nomes como os venezuelanos Hugo Chávez e Nicolás Maduro, os argentinos Cristina Kirchner e Néstor Kirchner, e os ex-presidentes Rafael Correa, do Equador, Evo Morales, da Bolívia, José Mujica, do Uruguai, Manuel Zelaya, de Honduras, e Andrés Manuel López Obrador, do México.

A imagem também inclui outros políticos como Daniel Ortega, presidente da Nicarágua; Gustavo Petro, atual presidente da Colômbia; Claudia Sheinbaum, presidente do México; Pedro Sánchez, chefe de governo da Espanha; e Raúl Castro, ex-presidente de Cuba.

Também aparecem José Luis Rodríguez Zapatero, ex-chefe de governo espanhol; Pedro Castillo, ex-presidente do Peru; Delcy Rodríguez, atual vice-presidente da Venezuela; Pablo Iglesias, ex-líder do partido espanhol Podemos; e Juan Carlos Monedero, um dos fundadores da legenda.

“Após a queda do Muro de Berlim, tivemos uma oportunidade irrepetível de restaurar o Ocidente e retornar ao caminho da liberdade e da prosperidade. Mas tiveram que chegar todos esses incompetentes para desfazer todo o progresso alcançado e nos regredir à Idade da Pedra. E até o dia de hoje não conseguimos nos livrar de todos eles, são o tumor mais difícil de extirpar da história”, diz a legenda original da publicação.

Em resposta, Milei afirmou: “Se você entrar no túnel, não sabe o medo que seu bolso vai carregar… Isso se você conseguir sair vivo da experiência”.

Série de críticas
Javier Milei tem feito uma série de críticas a Lula. No último dia 10, o argentino compartilhou um post de um parlamentar americano, apoiador de Donald Trump, no qual o petista é chamado de porco.

"O ódio e o desprezo com que o criminoso Lula da Silva, do Brasil, se manifesta em relação ao nosso secretário de Estado, Marco Rubio, vêm diretamente de seus chefes na ditadura castro-comunista", escreveu o deputado republicano Carlos A. Giménez, que completou: "Os brasileiros merecem muito mais do que esse porco".

Em 2 de agosto, chamou o petista de "ladrão" e "corrupto" durante entrevista à emissora local LN+.

— Ele é um ladrão, um corrupto. Não é inocente. Foi liberado por uma falha no processo jurídico — disse Milei ao questionar a anulação das condenações do petista no âmbito da Operação Lava-Jato.

Também defendeu o tom das declarações anteriores durante a entrevista. Milei rejeitou as críticas vindas do governo brasileiro.

— O que é agressivo é quando alguém rouba. É muito menos grave chamar um ladrão de ladrão do que o próprio ato de roubar.

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