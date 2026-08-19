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argentina Milei volta a criticar Lula ao compartilhar montagem com lideranças políticas latinas Legenda do conteúdo postado pelo presidente argentino também traz a expressão "socialismo empobrecedor do século XXI"

O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na rede social X.

Na última terça-feira (18), Milei republicou uma imagem que reúne ex-presidentes e ex-líderes políticos associados à esquerda latino-americana, entre eles Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff.

A publicação original traz na legenda a expressão “socialismo empobrecedor do século XXI”. Ao comentar a postagem, o argentino comparou a imagem a um “trem fantasma”.

Além de Lula e Dilma, que comandou o país entre 2011 e 2016, a montagem reúne nomes como os venezuelanos Hugo Chávez e Nicolás Maduro, os argentinos Cristina Kirchner e Néstor Kirchner, e os ex-presidentes Rafael Correa, do Equador, Evo Morales, da Bolívia, José Mujica, do Uruguai, Manuel Zelaya, de Honduras, e Andrés Manuel López Obrador, do México.

A imagem também inclui outros políticos como Daniel Ortega, presidente da Nicarágua; Gustavo Petro, atual presidente da Colômbia; Claudia Sheinbaum, presidente do México; Pedro Sánchez, chefe de governo da Espanha; e Raúl Castro, ex-presidente de Cuba.

Também aparecem José Luis Rodríguez Zapatero, ex-chefe de governo espanhol; Pedro Castillo, ex-presidente do Peru; Delcy Rodríguez, atual vice-presidente da Venezuela; Pablo Iglesias, ex-líder do partido espanhol Podemos; e Juan Carlos Monedero, um dos fundadores da legenda.

“Após a queda do Muro de Berlim, tivemos uma oportunidade irrepetível de restaurar o Ocidente e retornar ao caminho da liberdade e da prosperidade. Mas tiveram que chegar todos esses incompetentes para desfazer todo o progresso alcançado e nos regredir à Idade da Pedra. E até o dia de hoje não conseguimos nos livrar de todos eles, são o tumor mais difícil de extirpar da história”, diz a legenda original da publicação.

Em resposta, Milei afirmou: “Se você entrar no túnel, não sabe o medo que seu bolso vai carregar… Isso se você conseguir sair vivo da experiência”.

SOCIALISMO EMPOBRECEDOR DEL SIGLO XXI



Después de la caída del muro de Berlín tuvimos una oportunidad irrepetible de restaurar Occidente y regresar al camino de la libertad y prosperidad.

Pero tuvieron que llegar todos estos incompetentes para deshacer todo lo avanzado y… pic.twitter.com/DPw5hrWg4j — Diego Angulo (@AmoaHamlet) August 18, 2026

Série de críticas

Javier Milei tem feito uma série de críticas a Lula. No último dia 10, o argentino compartilhou um post de um parlamentar americano, apoiador de Donald Trump, no qual o petista é chamado de porco.

"O ódio e o desprezo com que o criminoso Lula da Silva, do Brasil, se manifesta em relação ao nosso secretário de Estado, Marco Rubio, vêm diretamente de seus chefes na ditadura castro-comunista", escreveu o deputado republicano Carlos A. Giménez, que completou: "Os brasileiros merecem muito mais do que esse porco".

Em 2 de agosto, chamou o petista de "ladrão" e "corrupto" durante entrevista à emissora local LN+.

— Ele é um ladrão, um corrupto. Não é inocente. Foi liberado por uma falha no processo jurídico — disse Milei ao questionar a anulação das condenações do petista no âmbito da Operação Lava-Jato.

Também defendeu o tom das declarações anteriores durante a entrevista. Milei rejeitou as críticas vindas do governo brasileiro.

— O que é agressivo é quando alguém rouba. É muito menos grave chamar um ladrão de ladrão do que o próprio ato de roubar.

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