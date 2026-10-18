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DEBATE 'Miliciano', 'corrupto': Lula e Flávio se insultam em primeiro debate eleitoral O formato do debate previa réplicas e tréplicas, mas houve pouco diálogo direto entre os candidatos, que se dirigiam para as câmeras

Com mais ataques pessoais do que propostas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu adversário, Flávio Bolsonaro, participaram neste domingo de um primeiro debate na TV como candidatos nas eleições presidenciais, a uma semana do segundo turno.

Flávio venceu o primeiro turno com 47% dos votos, contra 45% para Lula.

Realizado nos estúdios da Band, em São Paulo, o debate não demorou a se tornar acalorado. Em certo momento, Lula se afastou de Flávio, por querer "distância de miliciano", declarou, referindo-se aos supostos vínculos do senador de direita com grupos que controlam grandes áreas do Rio de Janeiro.

Flávio respondeu que era melhor mesmo Lula ficar longe, porque sua "carteira" poderia ser "roubada", e mostrou uma anotação na palma de sua mão: "corrupto".

"Mentiroso contumaz, malandro", disparou Lula, depois que o adversário citou a primeira-dama como um gasto público dispensável. "O Brasil vai te aposentar", afirmou Flávio.

Lula cobrou várias vezes explicações sobre uma investigação por suspeita de corrupção envolvendo Flávio, que evitou reponder. O senador atacou Lula mencionando um caso de suspeita de corrupção envolvendo o filho do presidente.

O formato do debate previa réplicas e tréplicas, mas houve pouco diálogo direto entre os candidatos, que se dirigiam para as câmeras, com falas que poderiam virar cortes para as redes sociais.

Flávio insistiu nas principais preocupações dos brasileiros, como o custo de vida elevado e a insegurança, e acusou Lula de excesso de gastos para se reeleger, com anúncios de benefícios sociais.

O presidente revidou acusando Flávio de planejar um "tesouraço" nos gastos públicos, e perguntou se ele iria seguir o modelo de Javier Milei, presidente da Argentina, onde a pobreza aumentou.

Lula mencionou seu antecessor Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe: "Bolsonaro, vote em mim. Você conhece seu filho, sabe que sou melhor do que ele."

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