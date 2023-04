A- A+

Atos golpistas Militar do GSI diz que foi hostilizado e que distribuiu água com o "intuito de acalmar" os invasores José Natale Pereira prestou depoimento à PF junto com outros 8 militares do GSI no inquérito que apura as circunstâncias da invasão ao Palácio do Planalto

O militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) José Eduardo Natale de Paula Pereira relatou à Polícia Federal que foi "hostilizado" pelos invasores do Palácio do Planalto e deu água a alguns deles "com o intuito de acalmá-los".

A explicação foi dada pelo major do Exército no inquérito que investiga as circunstâncias que levaram ao ataque às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro.

"Os manifestantes exigiram que lhes dessem água; que o declarante entregou algumas garrafas de água com o intuito de acalmá-los e que não danificassem a copa e ainda solicitou que saíssem do local", diz a transcrição do depoimento do militar.

Pereira era o coordenador de Segurança das Instalações Presidenciais de Serviço do GSI na época dos ataques. Ele foi filmado interagindo com os invasores dentro do Planalto e distribuindo garrafas de água a quatro deles.

