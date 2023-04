Militares do GSI declaram à PF que não realizaram prisões porque situação envolvia risco de vida

A- A+

Militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) prestaram depoimento à Polícia Federal neste domingo (23) sobre a invasão do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Eles afirmaram que não realizaram prisões de invasores porque a situação envolvia "risco de vida". O GSI é responsável pela segurança do presidente e do patrimônio da Presidência da República.

Estratégia para retirar extremistas

Durante os depoimentos, os militares alegaram que os golpistas eram muitos e que o efetivo do GSI não era suficiente para realizar as prisões. Eles também afirmaram que a estratégia era retirar extremistas dos andares superiores para serem presos no segundo andar.

A investigação, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), busca esclarecer se houve algum tipo de colaboração entre o GSI e os golpistas. Imagens do circuito interno do Palácio do Planalto divulgadas na semana passada mostraram servidores do GSI circulando entre os invasores. O general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI, foi demitido após a divulgação das imagens.



Gerenciamento de crise

Um dos momentos mais polêmicos das imagens divulgadas é o momento em que o major José Eduardo Natale entrega água aos invasores. Segundo ele, tratava-se de uma técnica de gerenciamento de crise. Natale também afirmou que os golpistas entraram atrás dele na cozinha de uma das salas da Presidência exigindo água.

Lista extensa

A lista de militares que prestaram depoimento foi enviada pelo GSI ao STF e inclui nomes como Carlos Feitosa Rodrigues, ex-secretário de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI, e Laércio da Costa Júnior, encarregado de Segurança de Instalações do Palácio do Planalto. O GSI ressaltou que a lista não implica culpa dos militares e que isso só será determinado após a investigação.



