A- A+

CPI do 8 de Janeiro Militares, familiares, empresários e advogados: os 73 visitantes de Mauro Cid na prisão Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está preso preventivamente por suposta fraude em cartões de vacinação

Preso preventivamente no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB), tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), recebeu a visita de pelo menos 73 pessoas na local.



Uma lista obtida por integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos de 8 de janeiro mostra que, entre os nomes, estão políticos, empresários, militares, advogados e familiares do oficial.

O documento, obtido pelo Globo, mostra que muitos dos visitantes são militares, grande parte deles oficiais do Exército Brasileiro. Entre os nomes está o do coronel Jean Lawand Júnior, com quem o ex-ajudante de ordens manteve com diálogos de cunho golpista, conforme investigação da Polícia Federal.



Um relatório da Diretoria de Inteligência da corporação mostrou que, além de uma minuta de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), o telefone celular de Mauro Cid continha mensagens entre eles em que havia frases como "convença o 01 a salvar esse país", "o presidente vai ser preso" e "Cidão, pelo amor de Deus, cara. Ele dê a ordem, que o povo está com ele, cara".

Veja também

CPMI DOS ATOS GOLPISTAS Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro diz que não participava de decisões