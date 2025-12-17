A- A+

CONDENADO Militares veem Heleno "aéreo" na prisão e ampliam pedido para ex-ministro cumprir pena em casa Condenado pelo STF a 21 anos de prisão na ação da trama golpista, Heleno foi levado ao Comando Militar do Planalto em 25 de novembro

Militares que visitaram o general Augusto Heleno têm descrito o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) de Jair Bolsonaro como "aéreo" na prisão e intensificaram os pedidos para que ele cumpra a pena em prisão domiciliar, solicitação já feita pelos advogados com base no diagnóstico de Alzheimer.

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 21 anos de prisão na ação da trama golpista, Heleno foi levado ao Comando Militar do Planalto em 25 de novembro por ter determinação do ministro Alexandre de Moraes.

A cobrança para que Heleno seja transferido para casa também tem recaído sobre o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que tem dito a interlocutores, no entanto, que não vê caminhos para que sua atuação contribua para que isso ocorra.

Múcio e o comandante do Exército, general Tomás Paiva, conversaram com Moraes uma semana antes de ocorrerem as prisões de Heleno e do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. Eles solicitaram que não fossem usadas algemas e que os generais fossem conduzidos por militares. Os pedidos foram atendidos.

Após as prisões, a tensão voltou a recrudescer, especialmente na reserva, e Múcio tem atuado para evitar que essa animosidade gere ruídos entre militares da ativa. A expectativa é que a perícia médica que a Polícia Federal fez em Heleno, por determinação de Moraes, abra caminho para que o general cumpra a pena em casa. A PF também solicitou um encontro com a mulher de Heleno, para que sejam esclarecidos "pontos relativos ao grau de dependência do general para as atividades de vida diária".

Além de terem descrito o ex-chefe do GSI como "aéreo", militares que estiveram com Paulo Sérgio Nogueira nos últimos dias descrevem o ex-ministro da Defesa como "abatido". Múcio, no entanto, não tem mantido contato direto com os condenados. Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira cumprem pena em salas especiais no Comando Militar do Planalto. Os espaços foram preparados com cama, escrivaninha, cadeira, ar-condicionado e banheiro.

Titular do Gabinete de Segurança Institucional durante os quatro anos do governo Bolsonaro, Heleno tem 78 anos e afirmou sofrer de Alzheimer, que causa perda de memória, entre outros efeitos.

De acordo com a defesa, exames vinham apontando perda cognitiva desde 2018, e o diagnóstico da doença foi fechado em 2025. Moraes determinou exames complementares antes de decidir sobre o pedido de prisão domiciliar. A Procuradoria-Geral da República (PGR) já concordou com o cumprimento da pena em casa.

