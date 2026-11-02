A- A+

BRASIL Ministério da Comunicação Digital ganha força para quarto mandato de Lula Caso vingue, expectativa é que nova pasta fique a cargo de Janones

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia criar no quarto mandato um Ministério da Comunicação Digital, reunindo secretarias vinculadas hoje a outras pastas e permitindo ao petista uma atuação mais forte nas redes sociais.



Se vingar, a expectativa é que a nova estrutura fique com o deputado federal André Janones (Rede-MG). Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, o parlamentar afirmou, no entanto, que seu plano é integrar a base do governo na Câmara.

No seu primeiro discurso após ser reeleito, o presidente agradeceu Janones mais de uma vez por ter criado o canal de Whatsapp “Exército do Lula”.



Ele frisou que o aliado teve um “papel crucial na campanha” e prometeu mais espaço para a área na nova gestão:

— Quero dizer a vocês que a comunicação digital vai ganhar um espaço muito grande.

Segundo aliados, pelo plano em discussão, o ministério teria autonomia em relação à pasta de Comunicação Social (Secom).







A nova estrutura herdaria a Secretaria de Direitos Digitais, atualmente no Ministério da Justiça e Segurança Pública, e as secretarias de Políticas Digitais e de Estratégias e Redes, vinculadas à própria Secom.

A princípio, caberia ao novo ministério cuidar da regulamentação das redes sociais, outra promessa feita por Lula na noite da vitória. No atual mandato, o governo não conseguiu adesão no Congresso para tratar do tema.

— Nessa eleição a gente teve que vencer a intromissão vinda de fora para dentro, através de plataformas digitais, que nós vamos ter que regulá-las. Não é possível que a gente não tenha consciência de que um crime no mundo digital tem que ser tratado igual a um crime na vida real. Nós não podemos ter empresas monstruosas de grande, ganhando bilhões e bilhões, não pagando nenhum imposto para esse país e tentando direcionar o resultado eleitoral — discursou.

Desde a divulgação do resultado, o presidente deu mostras de reconhecimento a Janones. Na última quinta-feira, Lula chamou o mineiro para um almoço no Palácio da Alvorada.



No encontro, gravou um áudio para o canal e Whatsapp, que ultrapassou os 10,5 milhões de inscritos, no qual anunciou que fará uma live com o parlamentar na semana que vem.

— Eu vou seguir o que o presidente determinar. Se ele falar que é no ministério, se ele falar que é na Câmara, se ele falar que é na liderança, eu vou ouvi-lo — desconversou Janones na chegada para a agenda.

O presidente do PT, Edinho Silva, que coordenou a campanha de Lula, afirma que a criação da nova pasta não é certa:

— O presidente ainda não decidiu nada sobre ministério, mas ele acha que é preciso ter uma área do governo que priorize o diálogo por meio das redes sociais.

Filiação ao PT

Nomes próximos a Lula defendem a filiação do parlamentar, hoje na Rede, ao PT, para que ele atue de forma mais integrada aos nomes do partido que hoje fazem esse trabalho.



Também ao Fantástico, contudo, Janones reafirmou o desejo de permanecer na legenda atual.

Por outro lado, há no próprio governo quem veja com ressalvas a possibilidade de Janones comandar um ministério, pois existem dúvidas se ele seria tão bom gestor como comunicador.



É certo, por enquanto, que o canal de Whatsapp “Exército do Lula” permanecerá ativo.

Ao longo do terceiro mandato do petista, a comunicação digital foi alvo de críticas. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, chegou a ter forte influência na área até a chegada de Sidônio Palmeira à Secom, em janeiro de 2025.



Nos primeiros anos de governo, a secretaria de Estratégias e Redes era comandada por Brunna Rosa, próxima de Janja.

Veja também