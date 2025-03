A- A+

golpe Ministério da Defesa fez post no X com conteúdo golpista em 2022, após derrota de Bolsonaro Mais de dois anos depois, publicação ainda continua no ar

O Ministério da Defesa divulgou, através de sua conta oficial no X (antigo Twitter), em novembro de 2022, um post com conteúdo golpista. A publicação, que continua no ar, seria para divulgar uma nota oficial sobre um relatório do trabalho das fiscalização do sistema eletrônico de votação da eleição, mas clicando do link a pessoa encaminhada para um canal no Telegram com a discrição "dê o golpe Jair", se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que havia perdido a eleição daquele ano para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação foi divulgada hoje pelo Estadão e confirmada pelo jornal O Globo.

A publicação é do ia 7 de novembro de 2022, oito dia após o fim das eleição e da vitória de Lula. No canal do Telegram, a publicação sobre o golpe foi deita no dia 9 de novembro. A plataforma do ministério continua usando a foto de Jair Bolsonaro no perfil.

Na época da postagem, o ministro da Defesa era Paulo Sérgio Nogueira, q segundo a investigação da PF, atuou para pressionar os comandantes das Forças Armadas a aderir ao plano golpista de manter Bolsonaro no poder e impedir a posse de Lula. Conforme as investigações, a trama não vingou porque o chefe do Exército e da Aeronáutica se recusaram à proposta.

