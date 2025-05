Ministério da Justiça autoriza uso da Força Nacional em terras indígenas do Paraná e Pará

A- A+

O Ministério da Justiça autorizou nesta segunda-feira (26) o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em regiões de terras indígenas dos Estados do Paraná e Pará. As portarias estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (26).

No caso do Paraná, a Força Nacional irá apoiar a Funai na região da Terra Indígena Tekoha Guasu Guavira, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por 90 dias.



No Pará, o ministério autorizou o uso da Força nos municípios de Tailândia, Tomé-Açu e Acará, para apoiar a Funai nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por 90 dias. Também foi autorizado o uso da Força no apoio à Funai na Terra Indígena Ituna-Itatá, no Pará, com os mesmos objetivos, por 90 dias.

O emprego da Força Nacional nos dois casos no Pará ocorrerá em articulação com os órgãos de segurança do Estado, sob coordenação da Polícia Federal, no âmbito do Plano Amazônia: Segurança e Soberania - Plano Amas.



