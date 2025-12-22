A- A+

Justiça Ministério da Justiça diz a Moraes que pediu extradição de Ramagem Condenado pelo Supremo no julgamento da trama golpista, Ramagem teve seu mandato declarado como perdido pela Câmara

O Ministério da Justiça informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que já solicitou ao Ministério das Relações Exteriores a extradição do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. A comunicação foi feita em resposta a uma mensagem eletrônica enviada pelo gabinete de Moraes em 17 de dezembro.

Segundo o documento, o pedido de extradição foi encaminhado no mesmo dia ao Itamaraty. O texto também afirma que novas informações sobre o caso serão repassadas ao STF assim que estiverem disponíveis.

Alexandre Ramagem teve o mandato declarado perdido após condenação definitiva no STF a 16 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado. A decisão judicial incluiu, entre as penas, a perda do mandato parlamentar. Para evitar novo embate institucional com o Supremo, a Mesa Diretora optou por declarar a cassação por ato administrativo, sem submeter o caso à votação em plenário.

Ramagem está nos Estados Unidos desde setembro e é considerado foragido da Justiça brasileira e teve o passaporte diplomático cassado. A suspensão dos passaportes diplomáticos não impede a permanência no exterior com passaporte comum, mas retira benefícios associados ao status diplomático.

Veja também