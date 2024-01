A- A+

BRASIL Ministério da Justiça e governo do DF assinam plano de segurança para 8 de janeiro Protocolo define as prioridades de atuação de cada órgão na data que marca o primeiro ano dos ataques golpistas nas sedes dos Três Poderes

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Governo do Distrito Federal assinam, nesta quinta-feira, em Brasília, o protocolo de segurança para o dia 8 de janeiro, que marca o primeiro ano dos atos antidemocráticos e ataques às sedes dos Três Poderes. O documento define o planejamento e as prioridades de atuação de cada órgão na data.

O evento terá a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício, Ricardo Cappelli, do secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, e da governadora do Distrito Federal em exercício, Celina Leão. O ministro Flávio Dino e o governador Ibaneis Rocha estão de férias.

Na cerimônia, que acontece no Palácio do Buriti, também serão entregues 20 viaturas, armamentos, drones, cartuchos e demais equipamentos do Plano de Ação na Segurança (PAS) e do Pronasci para o fortalecimento da segurança pública no Distrito Federal. Ao todos, serão investidos R$ 3,6 milhões.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou no começo de dezembro detalhes do evento que será promovido em Brasília na data que marca um ano dos ataques. O evento, segundo ele, tem o objetivo de “lembrar o povo que houve uma tentativa de golpe, que foi debelado pela democracia deste país”. O Ato Democracia Inabalada será celebrado na próxima segunda-feira, no Congresso Nacional.

