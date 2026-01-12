A- A+

Justiça Ministério da Justiça envia pedido de investigação contra Flávio Bolsonaro à PF No documento, deputada petista denuncia uma suposta prática de crimes contra a honra de Lula por associação com Maduro

Leia também

• Lula descarta divisão de Ministério da Justiça e Segurança Pública

• Fundo de Segurança, PF e guarda municipal: pontos inegociáveis do governo na PEC da Segurança

• "Temos que melhorar a proposta do relatório", diz José Guimarães sobre PEC da Segurança

O Ministério da Justiça encaminhou à Polícia Federal (PF) o pedido da deputada federal Dandara Tonantzin (PT-MG) que a corporação investigue o senador Flávio Bolsonaro (PL) por publicações que associam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao venezuelano Nicolás Maduro.

O envio foi uma das últimas ações de Ricardo Lewandowski à frente da pasta, cuja exoneração foi oficializada pelo petista na sexta-feira.

No documento, a deputada denuncia uma suposta prática de crimes contra a honra de Lula ao citar uma postagem do pré-candidato do PL à Presidência na qual ele afirma que Maduro iria delatar o petista, o que causaria o fim do “Foro de São Paulo”.

A publicação ocorreu após o venezuelano ter sido capturado pelos Estados Unidos.

A petista também alega que Flávio teria cometido os delitos de calúnia, difamação e injúria ao associar Lula e o grupo que reúne partidos de esquerda da América Latina a crimes como tráfico internacional de drogas e armas, além de lavagem de dinheiro.

A deputada afirma na denúncia que Flávio não poderia usufruir da proteção pela imunidade parlamentar por, na visão dela, o teor da publicação não estar vinculado ao exercício típico do mandato.

O Globo procurou o senador, mas não teve retorno até a publicação da reportagem. A PF, por sua vez, disse que "não confirma nem se manifesta sobre eventuais investigações em andamento".

Troca na pasta

A saída do governo foi formalizada por Lewandowski em uma carta entregue a Lula na quinta-feira. Nela, o ministro afirmava ao presidente que razões pessoais e familiares o levaram a pedir a saída do governo.

"Sirvo-me do presente para, respeitosamente, apresentar o meu pedido de exoneração do cargo de Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, por razões de caráter pessoal e familiar, a partir de 9 de janeiro de 2026", afirma a carta.

O advogado-geral da Petrobras, Wellington Cesar Lima e Silva, é considerado o mais cotado para assumir a pasta. Nas palavras de um auxiliar do presidente, “tudo indica” que ele ficará com o cargo. Desde sexta-feira, o ministério é comandado de forma interina por Manoel Carlos de Almeida Neto, secretário-executivo na gestão de Lewandowski.

Veja também