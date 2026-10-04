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eleições 2026 Ministério da Justiça registra 175 crimes eleitorais e três prisões Até o momento, dois candidatos e um eleitor foram presos. Além disso, foram apreendidos R$ 108.560 em dinheiro, quatro armas e 13 veículos

O Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou 175 crimes eleitorais até às 11 horas deste domingo, informa boletim divulgado há pouco. Segundo o boletim foram 214 ocorrências registradas até o momento.

Até o momento, dois candidatos e um eleitor foram presos. Além disso, foram apreendidos R$ 108.560 em dinheiro, quatro armas e 13 veículos.



No topo das infrações, estão 71 casos de propaganda eleitoral irregular, seguidos por 46 de compra de votos/corrupção eleitoral e 19 de boca de urna.



O Nordeste é a região com maior número de ocorrências, concentra 43,5% dos registros, seguido pelo Sul (29,4%).

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