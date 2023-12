Ministério da Justiça: sem Gleisi, ex-ministro do STF desponta na corrida à pasta

A- A+

A provável saída de Flávio Dino do Ministério da Justiça e Segurança Pública e o desinteresse demonstrado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, em assumir uma cadeira na Esplanada no curto prazo reabriram a disputa nos bastidores pelo comando da pasta.



Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmam que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski tem o perfil mais próximo ao desejado pelo petista. No entorno do ex-magistrado, a avaliação é que ele não recusaria um convite formal para o posto.

Lula procura um nome com estofo político e experiência no Judiciário para assumir o cargo, que nos dois primeiros mandatos foi ocupado pelo advogado Márcio Thomaz Bastos, morto em 2014, e pelo ex-governador Tarso Genro. Lewandowski é considerado o único dos concorrentes à vaga que fala em pé de igualdade com qualquer ministro do STF. Na gestão de Jair Bolsonaro, por exemplo, havia reclamações na Corte sobre a interlocução que o governo oferecia aos ministros.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, que também se enquadraria nas características de acesso ao Judiciário, indicou a aliados que tem resistências a assumir uma pasta nos moldes de hoje, reunindo Justiça e Segurança Pública. A manutenção do modelo é a tendência no Palácio do Planalto.

Lewandowski vem cumprindo uma cartilha que agrada a Lula durante a fase anterior às mudanças no primeiro escalão. Ele se mantém discreto, evita o assunto e afirma estar feliz na iniciativa privada.

Aliados também apontam que nem mesmo a situação da segurança pública do país, considerada uma das áreas mais sensíveis do governo, o intimidaria. No PT, o ministro é considerado a única indicação de Lula que nunca o decepcionou no STF, nem mesmo durante o auge da Lava-Jato.

Há expectativa de que Lula e Lewandowski conversem sobre o assunto nos próximos duas. O encontro não deve ocorrer antes da sabatina de Dino na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, rito que precede a votação no plenário da Casa. Eles viajaram juntos aos Emirados Árabes, para a COP28, na semana passada.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chegou a ser cogitada para o cargo e atenderia ao desejo de Lula de abrir espaço para uma mulher no primeiro escalão. O movimento, porém, esfriou nos últimos dias. Numa conversa com Lula, a deputada afirmou não ter perfil para a vaga e indicou preferência por permanecer na presidência da legenda.

Ainda são considerados no páreo o titular da Secretaria de Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil, Wellington César Lima e Silva, e o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho.

Lima e Silva é um nome de confiança do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), por já ter comandado o Ministério Público da Bahia em gestões petistas. Já Carvalho tem apoio de alas do PT.

Reação em bloco

Em outra frente, o PT trava uma disputa para retirar o atual secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli da pasta, mesmo sob a nova direção. Cappelli teve embates com o PT ao longo de sua trajetória política e é visto como um anti-petista por alas do partido.

Lewandowski, que deixou o STF em abril, preside atualmente o Conselho Jurídico da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Ele foi indicado pelo governo federal para o cargo de árbitro do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e também para presidir o Observatório da Democracia, um centro de reflexões e estudos sobre o fortalecimento da democracia que irá produzir relatórios, debates e publicações acadêmicas lançado pela Advocacia-Geral da União (AGU).

