Ministério da Mulher planeja ampliar a rede de atendimento a mulheres vítimas de violência

O governo federal anunciou a inauguração de novas unidades da Casa da Mulher Brasileira e Centros de Referência da Mulher Brasileira (CRMB) durante o mês de março, visando ampliar o atendimento especializado a mulheres em situação de violência. O lançamento das novas unidades ocorre no Mês das Mulheres e conta com parcerias com estados e municípios.

Está prevista para o dia 28 de março a abertura da Casa da Mulher Brasileira em Palmas (TO), que será a 11ª unidade do programa federal Mulher Viver Sem Violência. O espaço de mais de 1.000 metros quadrados, com investimento de R$ 6,75 milhões, atenderá as mulheres tocantinenses e se somará às unidades em funcionamento em cidades como São Paulo, Salvador, Fortaleza, Ceilândia (DF) e Campo Grande, a mais antiga do programa, que completou 10 anos em fevereiro de 2025.

Cada Casa da Mulher Brasileira oferece diversos serviços integrados, incluindo apoio psicossocial, acolhimento jurídico, delegacia de polícia especializada, além de alojamentos temporários e brinquedoteca para crianças. Em 2024, as unidades existentes realizaram 426,5 mil atendimentos, quase o dobro dos 197 mil registrados no ano anterior. Além de Palmas, outras 31 unidades estão sendo implementadas em várias regiões, com inaugurações previstas em Aracaju, Macapá e Vila Velha ainda em 2025.

Centros

Juntamente com as Casas da Mulher Brasileira, os Centros de Referência oferecem atendimento especializado e humanizado a mulheres vítimas de violência, com equipes psicossociais e jurídicas. Estes centros, destinados principalmente a municípios menores, também realizam orientações jurídicas e encaminhamentos para serviços médicos e Casas Abrigo.

Desde 2023, sete centros foram inaugurados, com outros quatro previstos para março de 2025, em Epitaciolândia (AC), Francisco Beltrão (PR), Recanto das Emas (DF) e Sol Nascente (DF). Além disso, mais de 14 unidades estão em construção, com a inauguração das de Guarapuava (PR) e São Raimundo Nonato (PI) previstas para abril, e as de Águas Lindas de Goiás (GO), Cuiabá (MT) e Tubarão (SC) para o fim deste ano.

Apoio

As mulheres que necessitam de orientação ou desejam realizar denúncias podem acessar o serviço Ligue 180, que oferece atendimento telefônico e por WhatsApp (61 9610-0180), encaminhando os casos aos órgãos competentes e oferecendo suporte necessário.

Com a ampliação da rede de atendimento, o governo federal busca garantir que mais mulheres tenham acesso a um atendimento humanizado e seguro, essencial no enfrentamento da violência de gênero.

