Qua, 10 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta10/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MARCO TEMPORAL

Ministério dos Povos Indígenas diz que Senado 'deu passo contra direitos' ao aprovar Marco Temporal

Pasta afirma que PEC aprovada nesta terça 'representa um profundo retrocesso para a democracia brasileira ao impor 1988 como referência para demarcar territórios'

Reportar Erro
Senado federalSenado federal - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Ministério dos Povos Indígenas (MPI) disse que o Senado Federal "deu um passo gravíssimo contra direitos dos povos indígenas" nesta terça-feira ao aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria um marco temporal para a demarcação de terras originárias. Para a pasta, a PEC "representa um profundo retrocesso para a democracia brasileira ao impor 1988 como referência para demarcar territórios".

"Nossos povos ocupam o território brasileiro desde muito antes dos colonizadores. Querem apagar nossa história e silenciar nossos direitos. No encerramento de 2025, o Brasil precisa reafirmar o diálogo, o respeito institucional e a defesa dos direitos humanos, não retroceder", apontou o ministério.

O MPI também afirmou que o “marco temporal intensifica conflitos fundiários e gera insegurança jurídica, além de prejudicar a preservação ambiental, já que as terras indígenas são as mais preservadas do planeta”.

Leia também

• Um dia após avanço no Senado, STF começa a julgar ações sobre marco temporal das terras indígenas

• Marco Temporal: entenda o que é e veja a linha do tempo da tese aprovada pelo Senado nesta terça

• Senado aprova PEC do Marco Temporal em resposta ao STF

“A PEC estabelece que a história dos povos indígenas no território começa em 1988, restringindo o reconhecimento de territórios tradicionais e ignorando expulsões históricas. Trata-se de uma violação dos direitos constitucionais dos povos indígenas (...) O Brasil que comemorou a valorização dos povos indígenas na COP30 vê hoje o Senado Federal indo contra os direitos dos nossos povos”, disse a pasta.

Aprovação no Senado
O Senado aprovou, nessa terça-feira (9), em dois turnos, a PEC, em novo avanço da tensão entre Poderes. O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar, nesta quarta-feira, quatro ações que questionam a constitucionalidade do marco temporal. Segundo o projeto, os povos indígenas só teriam direito a áreas ocupadas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição Federal.

Na votação, os votos contrários vieram basicamente do PT e do PSD: o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu oito votos contra a proposta, enquanto quatro senadores do PSD, partido do Centrão mas que no Senado tem congressistas mais alinhados ao governo, votaram contra a proposta.

O que é o Marco Temporal?
O marco temporal estabelece que povos indígenas têm direito apenas às terras que já ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição.

Defensores da proposta dizem que medida traz segurança jurídica ao campo, evitando que proprietários de terras tenha suas terras reivindicadas futuramente.

Críticos à proposta, por sua vez, argumentam que ao estabelecer uma data específica a Câmara ignora o histórico de perseguição aos indígenas, que foram dizimados e expulso de suas terras.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter