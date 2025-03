Ministério Público denuncia cinco suspeitos por falso atentado contra ex-prefeito de Taboão da Serra

A- A+

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou cinco suspeitos acusados de terem planejado e executado um falso atentado contra o ex-prefeito e então candidato à reeleição em Taboão da Serra, José Aprígio (Podemos), em outubro do ano passado.

O grupo é acusado de ter praticado quatro tentativas de homicídios com dolo eventual, incêndio e adulteração de sinal identificador de veículo.

Aprígio foi atingido por disparos de fuzil no braço e na clavícula quando retornava de um compromisso de campanha, em 18 de outubro, a bordo de um carro blindado.

O então prefeito disputava à época o segundo turno da eleição municipal contra Engenheiro Daniel (União), que havia sido o mais votado no primeiro turno e que acabou eleito.

Para o Ministério Público, as investigações indicam que o crime foi planejado “a mando de pessoas ligadas ao grupo político” de José Aprígio, e que o atentado buscava “criar um fato político relevante”, com a “finalidade de alavancar a candidatura dele, que estava em baixa”.

O promotor Juliano Carvalho Atoji, que assina a denúncia, descreve que Gilmar de Jesus Santos, Odair Junior de Santana e Jefferson Ferreira de Souza foram os executores do crime, enquanto Anderson da Silva Moura e Clóvis Reis de Oliveira seriam os “intermediários”.

O grupo teria se reunido na manhã de 16 de outubro, ocasião em que Anderson afirmou que uma “pessoa do secretariado do então prefeito” queria contratá-los para cometer o crime. Combinaram detalhes no dia seguinte, inclusive a divisão de R$ 500 mil, e definiram que o falso atentado deveria ocorrer próximo ao fim de semana para que o fato ganhasse “ampla divulgação pela imprensa”.

Anderson, que está preso e firmou acordo de colaboração, teria comprado um fuzil por R$ 85 mil e entregado a arma a Odair.

Este teria adquirido um carro por R$ 15 mil para ser usado no momento do crime junto a Gilmar, para depois ser incendiado. Jefferson ficaria responsável pela fuga da dupla.

A Promotoria afirma que os criminosos se comportaram “como verdadeiros mercenários e matadores de aluguel” e agiram “por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas”.

“Os denunciados não se importaram com o fato de, eventualmente, os ocupantes do veículo fossem atingidos, tanto que José Aprígio assim o foi, somente não vindo a óbito por ter prontamente recebido eficaz atendimento médico e não tendo sido atingida região vital”, lê-se na denúncia.

Além desse núcleo de executores do crime, o MP-SP e a Polícia Civil ainda investiga os mandantes do falso atentado.

No mês passado, foi preso Valdemar Aprígio, irmão do ex-prefeito e ex-secretário de Manutenção. Também são investigados os ex-secretários José Vanderlei Santos (Transportes) e Ricardo Rezende Garcia (Obras).

Na casa do próprio ex-prefeito, que passou oito dias internado por conta dos ferimentos causados pelos disparos de fuzil, foram apreendidas seis armas, munição, celulares, computadores e pen drives, além de R$ 320 mil em espécie que estavam guardados num cofre — o ex-prefeito disse à polícia que o dinheiro havia sido declarado em seu Imposto de Renda.

Veja também