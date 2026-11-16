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HOTELARIA Ministério Público do DF apura aumento de 600% em diárias de hotéis em Brasília para posse de Lula Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor abriu um procedimento para apurar eventual prática abusiva contra os consumidores

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apontou um aumento de cerca de 600% no preço das hospedagens em Brasília para a época da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que irá ocorrer em 5 de janeiro de 2027. O governo federal planeja realizar um grande evento para ato que marca o quarto mandato do petista.

A informação consta de um relatório produzido pelo Centro de Inteligência do MPDFT que comparou os valores das tarifas no período de 4 a 6 de janeiro de 2027 com os da semana seguinte, de 11 a 13 de janeiro.

A promotoria identificou um caso em que a diária durante a posse presidencial custaria R$ 3,1 mil, enquanto na semana seguinte a mesma acomodação saía por R$ 437.

O relatório ressalva que os dados representam uma amostra do segmento de hotelaria do Distrito Federal e não contempla todos os estabelecimentos. No momento da pesquisa, muitos hotéis já estavam com as reservas esgotadas, o que impediu a consulta dos preços.

O documento foi enviado à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon), que abriu um procedimento para apurar eventual prática abusiva contra os consumidores.

Segundo nota do MPDFT, foram analisados anúncios de diferentes modalidades de hospedagem, o que inclui hotéis, flats e apartamentos particulares. Os preços foram coletados em plataformas de reservas e nos próprios canais de comercialização dos estabelecimentos.

Para assegurar a confiança das informações, foram consideradas reservas para dois adultos e, nos casos em que havia informações equivalentes, a mesma categoria de acomodação.

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